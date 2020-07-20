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В больнице в Коммунарке лечатся 323 пациента
Более 320 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных коронавирусом, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T07:51
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В больнице в Коммунарке лечатся 323 пациента

07:51 20.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 320 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных коронавирусом, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 323 человека. За сутки поступили 22 человека, выписаны 14, трое умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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