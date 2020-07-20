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В Кузбассе один человек погиб, четверо пострадали в ДТП на трассе
Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ДТП на автодороге в Кемеровской области, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды управления ГИБДД по... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T07:49
кемеровская область
происшествия
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353
60
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60
кемеровская область, происшествия

В Кузбассе один человек погиб, четверо пострадали в ДТП на трассе

07:49 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 20 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ДТП на автодороге в Кемеровской области, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды управления ГИБДД по Кемеровской области.
"Автоавария произошла 19 июля около 23.00 (19.00 мск) на 2-м километре автодороги "Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск – Инской". Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ-21099" не выбрал безопасную скорость, соответствующую конкретным условиям движения, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21065". В результате ДТП был смертельно травмирован пассажир "ВАЗ-21065", женщина 59 лет", – сообщили региональном главке.
Собеседник агентства добавил, что травмы различной степени тяжести также получили четыре человека: пассажир "шестерки", женщина 69 лет; водитель "ВАЗ-21099", молодой человек 19 лет, и два его пассажира - женщина 25 лет и юноша 19 лет.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф, женщина 1961 года рождения погибла в машине скорой помощи от травм, несовместимых с жизнью.
"Молодой человек 2001 года рождения отправлен на амбулаторное лечение, юноша 2000 года рождения и женщина 1950 года рождения госпитализированы в травматологическое отделение, женщина 1995 года рождения в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимацию и прооперирована", – уточнил РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
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