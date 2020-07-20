В Кузбассе один человек погиб, четверо пострадали в ДТП на трассе

КЕМЕРОВО, 20 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ДТП на автодороге в Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ДТП на автодороге в Кемеровской области , сообщили РИА Новости в отделе пропаганды управления ГИБДД по Кемеровской области.

"Автоавария произошла 19 июля около 23.00 (19.00 мск) на 2-м километре автодороги "Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск – Инской". Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ-21099" не выбрал безопасную скорость, соответствующую конкретным условиям движения, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21065". В результате ДТП был смертельно травмирован пассажир "ВАЗ-21065", женщина 59 лет", – сообщили региональном главке.

Собеседник агентства добавил, что травмы различной степени тяжести также получили четыре человека: пассажир "шестерки", женщина 69 лет; водитель "ВАЗ-21099", молодой человек 19 лет, и два его пассажира - женщина 25 лет и юноша 19 лет.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф, женщина 1961 года рождения погибла в машине скорой помощи от травм, несовместимых с жизнью.