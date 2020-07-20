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Во Владивостоке штормовой ветер повалил опору ЛЭП и несколько деревьев
Опора ЛЭП во Владивостоке упала из-за сильного ветра, возникают короткие замыкания, упали несколько деревьев, сообщил РИА Новости представитель Владивостокского РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T07:48
владивосток
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владивосток, происшествия

Во Владивостоке штормовой ветер повалил опору ЛЭП и несколько деревьев

07:48 20.07.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Павел Львов
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Линии электропередач. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Опора ЛЭП во Владивостоке упала из-за сильного ветра, возникают короткие замыкания, упали несколько деревьев, сообщил РИА Новости представитель Владивостокского предприятия электрических и тепловых сетей.
В понедельник утром во Владивостоке поднялся штормовой ветер, начался дождь. Накануне спасатели распространили штормовое предупреждение: 20-21 июля в крае ожидаются очень сильные дожди, усиление ветра до 28 метров в секунду, высота волны до 2,5 метра, выход в море опасен.
"Опора ЛЭП упала в районе Эгершельда", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из-за сильного ветра в понедельник воздушные линии раскачиваются, происходят перехлесты, вызывающие короткие замыкания. "Сегодня таких случаев очень много. Также деревья падают на провода. На улице Русской дерево упало, рядом - провода уличного освещения. К вечеру там свет восстановят. Также на Шошина дерево завалилось на провода", - сказал представитель предприятия. В основном пострадали мелкие сети, добавил он.
В мэрии Владивостока РИА Новости заявили, что на Эгершельде, где упала опора ЛЭП, уже работают специалисты. "По имеющейся информации, оперативная бригада устраняет", - отметил собеседник агентства.
"Во Владивостоке зафиксировано падение деревьев на Пушкинской, 53, Марины Расковой, 6, Чапаева, 2, Калинина, 80, а также крупных веток на Иртышской, 10а и Уткинской, 36", - добавили в мэрии.
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