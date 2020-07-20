В Киргизии за сутки выявили 611 случаев COVID-19

"На 20 июля 2020 года по республике зарегистрированы 611 новых случаев СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 300 из них в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 27 143. Умерли 1037 человек. Выздоровели 13 109.