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В Киргизии за сутки выявили 611 случаев COVID-19
Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 611 за сутки, умерли 34 человека, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T07:44
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии за сутки выявили 611 случаев COVID-19

07:44 20.07.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 20 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 611 за сутки, умерли 34 человека, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 20 июля 2020 года по республике зарегистрированы 611 новых случаев СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 300 из них в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 34 человека. Выздоровел 781 человек.
Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 27 143. Умерли 1037 человек. Выздоровели 13 109.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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