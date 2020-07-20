https://ria.ru/20200720/1574574846.html
В Киргизии за сутки выявили 611 случаев COVID-19
Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 611 за сутки, умерли 34 человека, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T07:44
2020-07-20T07:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1400x0_80_0_0_27262c9bb9bf8ff0e1a14fbbeaa4ec90.jpg
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1400x0_80_0_0_27262c9bb9bf8ff0e1a14fbbeaa4ec90.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_227:0:2958:2048_1400x0_80_0_0_fa9c1cccb281bcdc604a37878bc10994.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_568:0:2616:2048_1400x0_80_0_0_f5e8bdaf0fadb315a33ed86a627c5299.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, киргизия, в мире