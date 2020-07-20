Число случаев COVID-19 в Хабаровском крае превысило шесть тысяч

ХАБАРОВСК, 20 июл - РИА Новости. Более 6 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано в Хабаровском крае с начала пандемии, из них 102 за последние сутки, сообщает Минздрав региона.
"За сутки в крае зарегистрировано 102 новых случаев заболевания среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, нескольких районов края…. Всего в крае зарегистрировано 6088 случаев заболевания (рост +1,7% к 18 июля 2020 года), из них 49 закончились смертью пациентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди новых заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет, четверть из них являются бессимптомными носителями, у 50% пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. В настоящее время лечение от инфекции получают более 2,8 тысячи человек, из них 36 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. С начала пандемии вылечились 3,2 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.