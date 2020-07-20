Число случаев COVID-19 в Хабаровском крае превысило шесть тысяч

Отмечается, что среди новых заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет, четверть из них являются бессимптомными носителями, у 50% пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. В настоящее время лечение от инфекции получают более 2,8 тысячи человек, из них 36 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. С начала пандемии вылечились 3,2 тысячи человек.