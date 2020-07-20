https://ria.ru/20200720/1574574570.html
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и передаче данных о передвижениях генерала Касема Сулеймани, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T07:32
2020-07-20T12:17
касем сулеймани
иран
сша
в мире
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https://ria.ru/20200714/1574317432.html
Руслан Тлеуж
А у нас за измену смертная казнь не предусмотрена.
44
14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
касем сулеймани, иран, сша, в мире