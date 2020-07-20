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В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и передаче данных о передвижениях генерала Касема Сулеймани, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:17
касем сулеймани
иран
сша
в мире
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https://ria.ru/20200714/1574317432.html
мы и не в Иране
52
А у нас за измену смертная казнь не предусмотрена.
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иран
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156314/10/1563141087_0:164:3059:1885_1400x0_80_0_0_0938298047f7ce316add169c6b2127dd.jpg
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РИА Новости
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60
касем сулеймани, иран, сша, в мире

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ

07:32 20.07.2020 (обновлено: 12:17 20.07.2020)
8436
© РИА Новости / Антон Быстров Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 20 июл — РИА Новости. Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и передаче данных о передвижениях генерала Касема Сулеймани, передает агентство Tasnim.
Махмуд Мусави Маджд, которого также обвинили в работе на израильскую разведку "Моссад", был казнен в понедельник утром.
Дело против осужденного было начато еще до гибели Сулеймани и не имеет отношения к операции США против иранского высокопоставленного военного.
Соединенные Штаты провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
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Касем СулейманиИранСШАВ мире
Популярные комментарии
мы и не в Иране
20 июля, 08:42
aa.p.ppp
4200109
А у нас за измену смертная казнь не предусмотрена.
20 июля, 07:36
Руслан Тлеуж
101021111
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