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В Индии за сутки выявили более 40 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 40,4 тысячи, общее число заболевших составляет 1 118 043, свидетельствуют РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T07:24
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, индия, в мире

В Индии за сутки выявили более 40 тысяч случаев коронавируса

07:23 20.07.2020 (обновлено: 07:24 20.07.2020)
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© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 40,4 тысячи, общее число заболевших составляет 1 118 043, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 390 459 человек, выздоровели 700 086 человек (22 663 за сутки), умерли 27 497 (681 за сутки).
В воскресенье сообщалось о 1 077 618 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 38,9 тысячи), днем ранее - о 1 038 716 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 34,8 тысячи).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 310 455 (9 518 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 170 693 заболевших (4 979 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлены 122 793 заболевших (1 211 за сутки).
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Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек - в стране насчитывается 538 случаев заболевания на миллион людей, смертность от коронавируса не превышает 15 человек на один миллион. При этом есть страны, где показатель заболеваемости в 16-17 раз больше, чем в Индии, а показатель смертности - в 40 раз больше.
Несмотря на рост числа заболевших, правительство Индии в конце июня объявило о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндияВ мире
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