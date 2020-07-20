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Депутат парламента Бурятии погиб в ДТП
Депутат Народного Хурала Бурятии Александр Лоншаков погиб в ДТП, сообщает пресс-служба парламента Бурятии. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T07:22
республика бурятия
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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республика бурятия, происшествия

Депутат парламента Бурятии погиб в ДТП

07:22 20.07.2020
1440
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 июл – РИА Новости. Депутат Народного Хурала Бурятии Александр Лоншаков погиб в ДТП, сообщает пресс-служба парламента Бурятии.
"Народный Хурал Республики Бурятия с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине депутата Народного Хурала пятого и шестого созывов Александра Ревомировича Лоншакова", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Хурала РИА Новости уточнили, что депутат погиб в ДТП, однако подробностей происшествия не сообщили. ДТП произошло в воскресенье.
Панихида и похороны состоятся во вторник в селе Курумкан, где родился депутат.
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Республика БурятияПроисшествия
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