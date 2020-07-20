В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Минобороны завершило клинические испытания вакцины от коронавируса

Уточняется, что речь о совместных с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестах на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Сегодня оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев.

"Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья со стороны добровольцев на момент выписки не выявлено", — отметили в военном ведомстве.

Все данные передадут в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. После их обработки планируется государственная регистрация препарата.

Ранее начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС , полковник медицинской службы Сергей Борисевич сообщил, что высокий уровень антител, возникающих после введения вакцины, надолго сохранится в организме.

"Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после иммунизации", — пояснил он.

Одиннадцатого марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире выявили более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.