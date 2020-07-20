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Эксперты: пик спроса на ноутбуки в России на фоне COVID-19 прошел
Повышенный спрос на ноутбуки, наблюдавшийся в России в марте-апреле в связи с массовым переходом на удаленную работу на фоне COVID-19, спал, дефицита удалось... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T07:06
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россия, общество

Эксперты: пик спроса на ноутбуки в России на фоне COVID-19 прошел

07:06 20.07.2020
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CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Повышенный спрос на ноутбуки, наблюдавшийся в России в марте-апреле в связи с массовым переходом на удаленную работу на фоне COVID-19, спал, дефицита удалось избежать, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты – представители розничных сетей, системных интеграторов и дистрибьюторов. При этом некоторые из них отмечают вторую волну повышенного спроса - от компаний, планомерно переводящих сотрудников на "удаленку".
В марте дистрибьюторы и системные интеграторы сообщали, что перевод сотрудников компаний и организаций на удаленную работу повлек всплеск закупок ноутбуков и сокращение их запасов на складах. При этом наблюдались задержки новых поставок, что также было спровоцировано пандемией коронавируса в мире.
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"В начале апреля из-за массового перехода на удаленную работу поставщики действительно спрогнозировали нехватку ноутбуков. Тогда многим организациям пришлось срочно закупать дополнительное оборудование для сотрудников, отправляемых на работу домой. В зависимости от компании речь шла о 200-300, а в некоторых случаях и большем количестве единиц техники единовременно. Такого количества на складах в тот момент действительно не оказалось", - напомнил руководитель направления вычислительной инфраструктуры IT-компании КРОК Александр Сысоев.
"На данный момент пик спроса на организацию удаленных рабочих мест прошел. За прошедшие месяцы самоизоляции и удаленной работы компании успели закупить необходимое количество персональных компьютеров. Со своей стороны, мы не ожидаем резкого роста спроса на ноутбуки в связи с дальнейшим сохранением режима удаленной работы. Спрос на технику сейчас формируют компании в рамках планового обновления парка ПК", - добавил Сысоев.
С ним согласен директор центра компетенций по вычислительным комплексам компании "Техносерв" Вадим Муханов. "По нашему опыту запасы ноутбуков на складах дистрибьюторов достаточны для удовлетворения текущего спроса. По срокам поставок крупных партий значительных изменений нет − стандартные 6-8 недель", - сказал Муханов.
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Ситуация в рознице

В розничной продаже дефицита ноутбуков не наблюдается, рассказали представители ритейлеров.
"В связи с возросшим спросом на ноутбуки в марте и апреле на российском рынке возникали небольшие задержки с поставками в этот период. Однако за последние два с половиной месяца ситуация в целом стабилизировалась, задержки с поставками возникают только в частных случаях", - сказал вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин.
Ранее "Связной" сообщал, что продажи ноутбуков в России в первом полугодии выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 38% в штучном выражении и 46% - в денежном. При этом половина гаджетов была реализована онлайн, где продажи показали рекордный рост в 2,2 раза.
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Как рассказали в "Яндекс.Маркете", с начала марта, когда начался переход на "удалёнку", спрос на ноутбуки на сервисе начал резко расти и достиг пика 19 марта - тогда за неделю количество переходов в интернет-магазины выросло на 85%. Во второй половине месяца россияне интересовались ноутбуками примерно в 2 раза чаще, чем в тот же период 2019 года. "Повышенный спрос на технику сохранялся на протяжении четырёх месяцев и только в конце июня достиг прошлогодних показателей", - рассказали в компании.
По мнению эксперта категории "Компьютерная техника" сервиса "Яндекс.Маркет" Кирилла Родина, несмотря на ажиотажный спрос в течение всей весны, дефицита техники на рынке удалось избежать. Как отметил эксперт, во время режима самоизоляции спросом пользовались среднебюджетные ноутбуки для работы и решения повседневных задач.
По оценке группы "М.Видео-Эльдорадо", российский розничный рынок ноутбуков в первом полугодии 2020 года составил порядка 1,4 миллиона штук и 57 миллиарда рублей, что больше на 35% в штуках и 45% в деньгах, чем годом ранее. Наибольшим спросом мобильные компьютеры пользовались в марте и апреле, что связано переходом многих россиян на удалённую работу и дистанционное обучение на время действия карантинных мер, рассказали в компании.
"В настоящий момент на площадках "М.Видео" и "Эльдорадо" доступно больше 100 моделей ноутбуков, есть новинки 2020 года", - отметили в компании.
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Вторая волна

В то же время исполнительный директор diHouse (дистрибьютор компьютерной техники и смартфонов, входит в группу компаний "Ланит") Андрей Тарасов сообщает, что компания наблюдает вторую волну повышенного спроса на ноутбуки и другое оборудование, необходимое для организации удаленной работы. "Это связано с тем, что многие компании уже на постоянной основе, планомерно и без спешки, которая была в марте, переводят сотрудников на частично удаленную работу", - пояснил Тарасов.
По его словам, новых заказов значительно больше, чем поступлений товара, и наблюдаются перебои с поставками.
"Перебои с поставками есть, склады пустеют, и многих позиций уже не осталось. Дело в том, что китайские производители еще не успели восстановиться и отработать накопившиеся за время простоя фабрик заказы, а тут пришла новая волна, причем колоссального спроса", - сказал исполнительный директор diHouse.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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