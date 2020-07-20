Эксперты: пик спроса на ноутбуки в России на фоне COVID-19 прошел

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Повышенный спрос на ноутбуки, наблюдавшийся в Повышенный спрос на ноутбуки, наблюдавшийся в России в марте-апреле в связи с массовым переходом на удаленную работу на фоне COVID-19 , спал, дефицита удалось избежать, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты – представители розничных сетей, системных интеграторов и дистрибьюторов. При этом некоторые из них отмечают вторую волну повышенного спроса - от компаний, планомерно переводящих сотрудников на "удаленку".

В марте дистрибьюторы и системные интеграторы сообщали, что перевод сотрудников компаний и организаций на удаленную работу повлек всплеск закупок ноутбуков и сокращение их запасов на складах. При этом наблюдались задержки новых поставок, что также было спровоцировано пандемией коронавируса в мире.

"В начале апреля из-за массового перехода на удаленную работу поставщики действительно спрогнозировали нехватку ноутбуков. Тогда многим организациям пришлось срочно закупать дополнительное оборудование для сотрудников, отправляемых на работу домой. В зависимости от компании речь шла о 200-300, а в некоторых случаях и большем количестве единиц техники единовременно. Такого количества на складах в тот момент действительно не оказалось", - напомнил руководитель направления вычислительной инфраструктуры IT-компании КРОК Александр Сысоев.

"На данный момент пик спроса на организацию удаленных рабочих мест прошел. За прошедшие месяцы самоизоляции и удаленной работы компании успели закупить необходимое количество персональных компьютеров. Со своей стороны, мы не ожидаем резкого роста спроса на ноутбуки в связи с дальнейшим сохранением режима удаленной работы. Спрос на технику сейчас формируют компании в рамках планового обновления парка ПК", - добавил Сысоев.

С ним согласен директор центра компетенций по вычислительным комплексам компании " Техносерв Вадим Муханов . "По нашему опыту запасы ноутбуков на складах дистрибьюторов достаточны для удовлетворения текущего спроса. По срокам поставок крупных партий значительных изменений нет − стандартные 6-8 недель", - сказал Муханов.

Ситуация в рознице

В розничной продаже дефицита ноутбуков не наблюдается, рассказали представители ритейлеров.

"В связи с возросшим спросом на ноутбуки в марте и апреле на российском рынке возникали небольшие задержки с поставками в этот период. Однако за последние два с половиной месяца ситуация в целом стабилизировалась, задержки с поставками возникают только в частных случаях", - сказал вице-президент по закупкам и развитию компании " Связной " Михаил Догадин.

Ранее "Связной" сообщал, что продажи ноутбуков в России в первом полугодии выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 38% в штучном выражении и 46% - в денежном. При этом половина гаджетов была реализована онлайн, где продажи показали рекордный рост в 2,2 раза.

Как рассказали в " Яндекс.Маркете ", с начала марта, когда начался переход на "удалёнку", спрос на ноутбуки на сервисе начал резко расти и достиг пика 19 марта - тогда за неделю количество переходов в интернет-магазины выросло на 85%. Во второй половине месяца россияне интересовались ноутбуками примерно в 2 раза чаще, чем в тот же период 2019 года. "Повышенный спрос на технику сохранялся на протяжении четырёх месяцев и только в конце июня достиг прошлогодних показателей", - рассказали в компании.

По мнению эксперта категории "Компьютерная техника" сервиса "Яндекс.Маркет" Кирилла Родина , несмотря на ажиотажный спрос в течение всей весны, дефицита техники на рынке удалось избежать. Как отметил эксперт, во время режима самоизоляции спросом пользовались среднебюджетные ноутбуки для работы и решения повседневных задач.

По оценке группы "М.Видео-Эльдорадо", российский розничный рынок ноутбуков в первом полугодии 2020 года составил порядка 1,4 миллиона штук и 57 миллиарда рублей, что больше на 35% в штуках и 45% в деньгах, чем годом ранее. Наибольшим спросом мобильные компьютеры пользовались в марте и апреле, что связано переходом многих россиян на удалённую работу и дистанционное обучение на время действия карантинных мер, рассказали в компании.

"В настоящий момент на площадках "М.Видео" и " Эльдорадо " доступно больше 100 моделей ноутбуков, есть новинки 2020 года", - отметили в компании.

Вторая волна

В то же время исполнительный директор diHouse (дистрибьютор компьютерной техники и смартфонов, входит в группу компаний " Ланит ") Андрей Тарасов сообщает, что компания наблюдает вторую волну повышенного спроса на ноутбуки и другое оборудование, необходимое для организации удаленной работы. "Это связано с тем, что многие компании уже на постоянной основе, планомерно и без спешки, которая была в марте, переводят сотрудников на частично удаленную работу", - пояснил Тарасов.

По его словам, новых заказов значительно больше, чем поступлений товара, и наблюдаются перебои с поставками.

"Перебои с поставками есть, склады пустеют, и многих позиций уже не осталось. Дело в том, что китайские производители еще не успели восстановиться и отработать накопившиеся за время простоя фабрик заказы, а тут пришла новая волна, причем колоссального спроса", - сказал исполнительный директор diHouse.