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На Байкале ликвидировали нефтяное пятно от ударившегося о причал катера
Нефтяное пятно на Байкале, появившееся после того, как судно во время шторма столкнулось с причалом, ликвидировано, сообщает Байкальская межрайонная... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T07:03
байкал
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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байкал, происшествия

На Байкале ликвидировали нефтяное пятно от ударившегося о причал катера

07:02 20.07.2020 (обновлено: 07:03 20.07.2020)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Озеро Байкал. Архивное фото
ИРКУТСК, 20 июл – РИА Новости. Нефтяное пятно на Байкале, появившееся после того, как судно во время шторма столкнулось с причалом, ликвидировано, сообщает Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.
Ранее Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура сообщала о начале проверки из-за разлива нефтепродуктов с накренившегося во время шторма судна. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ также проводит проверку. По информации следователей, инцидент произошел у причала в поселке Хужир Иркутской области в четверг во время шторма, когда пришвартованное судно столкнулось с причалом. По информации прокуратуры, в воду могло попасть более 100 литров топлива.
"Нефтяное пятно на Байкале, образовавшееся в результате разлива топлива из накренившегося корабля вблизи Ольхона, полностью ликвидировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы были завершены вечером в воскресенье.
Сотрудник ГУП Мосводосток
4 июля, 18:01
В Москве на реке Сходне локализовали пятно от топлива
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