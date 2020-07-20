На Байкале ликвидировали нефтяное пятно от ударившегося о причал катера

ИРКУТСК, 20 июл – РИА Новости. Нефтяное пятно на Байкале, появившееся после того, как судно во время шторма столкнулось с причалом, ликвидировано, сообщает Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.
Ранее Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура сообщала о начале проверки из-за разлива нефтепродуктов с накренившегося во время шторма судна. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ также проводит проверку. По информации следователей, инцидент произошел у причала в поселке Хужир Иркутской области в четверг во время шторма, когда пришвартованное судно столкнулось с причалом. По информации прокуратуры, в воду могло попасть более 100 литров топлива.
"Нефтяное пятно на Байкале, образовавшееся в результате разлива топлива из накренившегося корабля вблизи Ольхона, полностью ликвидировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы были завершены вечером в воскресенье.