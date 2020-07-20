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На Колыме умер седьмой пациент с COVID-19
Пожилая женщина скончалась в Магадане от тяжелой пневмонии, вызванной COVID-19, это седьмая смерть в регионе, сообщает в понедельник Министерство... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T06:58
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, магаданская область, общество

На Колыме умер седьмой пациент с COVID-19

06:58 20.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Валерий Мельников
Медицинский работник
МАГАДАН, 20 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Пожилая женщина скончалась в Магадане от тяжелой пневмонии, вызванной COVID-19, это седьмая смерть в регионе, сообщает в понедельник Министерство здравоохранения Колымы.
По последним данным, число случаев COVID-19 в Магаданской области 1191, умерли семь человек, 771 пациент вылечился.
"Ушла из жизни магаданка 1939 года рождения. Пожилая женщина получила инвалидность после перенесенного инсульта, имела диагноз "Гипертоническая болезнь высокого риска" – отягчающий фактор, который ослабляет иммунную систему организма. В госпиталь заболевшая попала своевременно, но, несмотря на предпринимаемые врачами меры, состояние больной ухудшалось. У нее развилась тяжелая пневмония. Пациентку перевели в реанимацию на аппарат искусственной вентиляции легких. К сожалению, организм пожилой магаданки с вирусом справиться не смог... Вскрытие подтвердило диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Магаданская областьОбщество
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