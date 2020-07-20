На Колыме умер седьмой пациент с COVID-19

"Ушла из жизни магаданка 1939 года рождения. Пожилая женщина получила инвалидность после перенесенного инсульта, имела диагноз "Гипертоническая болезнь высокого риска" – отягчающий фактор, который ослабляет иммунную систему организма. В госпиталь заболевшая попала своевременно, но, несмотря на предпринимаемые врачами меры, состояние больной ухудшалось. У нее развилась тяжелая пневмония. Пациентку перевели в реанимацию на аппарат искусственной вентиляции легких. К сожалению, организм пожилой магаданки с вирусом справиться не смог... Вскрытие подтвердило диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.