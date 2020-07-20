https://ria.ru/20200720/1574574186.html
На Колыме умер седьмой пациент с COVID-19
Пожилая женщина скончалась в Магадане от тяжелой пневмонии, вызванной COVID-19, это седьмая смерть в регионе, сообщает в понедельник Министерство... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T06:58
2020-07-20T06:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
магаданская область
общество
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магаданская область
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285580_0:56:2725:1589_1400x0_80_0_0_88f2364e40c2565281731c0a800d8bec.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, магаданская область, общество