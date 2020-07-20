"Ангарский маньяк" признался в новых убийствах

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. "Ангарский маньяк" Михаил Попков сознался еще в двух преступлениях, рассказали в региональном СК.

Это решение он принял самостоятельно, написал явки с повинной, после чего его этапировали из колонии в СИЗО-1 в Иркутске.

Попков взял на себя убийства двух женщин в 1995 и 1998 годах в Ангарске. Ранее о своей причастности к этим преступлениям он не сообщал.

"Следственным управлением СК России по Иркутской области предъявлено обвинение 56-летнему Михаилу Попкову в совершении в июле 1995 года в Ангарске убийства женщины, которая до настоящего времени числилась без вести пропавшей", — говорится в сообщении.

По второму эпизоду идет сбор доказательств. Следователь по особо важным делам СУ СК по Иркутской области Евгений Карчевский отметил, что на это уйдет много времени.

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Ангарский маньяк

В январе 2015 года экс-милиционера Михаила Попкова осудили на пожизненный срок за убийство 22 жительниц Ангарска, а также за причинение тяжких телесных повреждений еще двум женщинам.

Через некоторое время Попков признался еще в 59 убийствах и одном покушении. В итоге суд установил факт 56 убийств. Эпизод с покушением не рассматривался за истечением срока давности.