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"Ангарский маньяк" признался в новых убийствах
"Ангарский маньяк" Михаил Попков сознался еще в двух преступлениях, рассказали в региональном СК. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:36
россия
происшествия
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Вы новость-то читали вообще? Или вам не важно, лишь бы свои пять копеек вставить? Какие "повешенные" глухари? Он сам написал явку, отпуск решил себе устроить. У нас много пожизненно осужденных, но что-то никто на них ничего не вешает, как сидели, так и сидят.
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Комментарий следователя по признаниям "ангарского маньяка" и расследованию дела
В СК прокомментировали новые признания "ангарского маньяка". Одних показаний недостаточно, чтобы отправить дело в суд; понадобится много времени, чтобы доказать его причастность к убийствам, рассказал следователь по особо важным делам СУ СК по Иркутской области Евгений Карчевский.
2020-07-20T06:42
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60
россия, происшествия

"Ангарский маньяк" признался в новых убийствах

06:42 20.07.2020 (обновлено: 10:36 20.07.2020)
17407
© Фото : Следственный Комитет РФМихаил Попков
Михаил Попков
© Фото : Следственный Комитет РФ
Михаил Попков. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. "Ангарский маньяк" Михаил Попков сознался еще в двух преступлениях, рассказали в региональном СК.
Это решение он принял самостоятельно, написал явки с повинной, после чего его этапировали из колонии в СИЗО-1 в Иркутске.
Попков взял на себя убийства двух женщин в 1995 и 1998 годах в Ангарске. Ранее о своей причастности к этим преступлениям он не сообщал.
"Следственным управлением СК России по Иркутской области предъявлено обвинение 56-летнему Михаилу Попкову в совершении в июле 1995 года в Ангарске убийства женщины, которая до настоящего времени числилась без вести пропавшей", — говорится в сообщении.
По второму эпизоду идет сбор доказательств. Следователь по особо важным делам СУ СК по Иркутской области Евгений Карчевский отметил, что на это уйдет много времени.

Ангарский маньяк

В январе 2015 года экс-милиционера Михаила Попкова осудили на пожизненный срок за убийство 22 жительниц Ангарска, а также за причинение тяжких телесных повреждений еще двум женщинам.
Через некоторое время Попков признался еще в 59 убийствах и одном покушении. В итоге суд установил факт 56 убийств. Эпизод с покушением не рассматривался за истечением срока давности.
Его приговорили ко второму пожизненному сроку. После этого он продолжил брать на себя вину за другие преступления.
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Популярные комментарии
Что-то митинги не собираются. Алё, хабаровчане! Поддержите ангарчанина!
20 июля, 06:51
Naum Vygodsky
411100022
Вы новость-то читали вообще? Или вам не важно, лишь бы свои пять копеек вставить? Какие "повешенные" глухари? Он сам написал явку, отпуск решил себе устроить. У нас много пожизненно осужденных, но что-то никто на них ничего не вешает, как сидели, так и сидят.
20 июля, 07:14
Александр Леонов
2900006
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