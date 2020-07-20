https://ria.ru/20200720/1574573958.html
В Забайкальском нацпарке в Бурятии локализовали пожар
Пожар в Забайкальском нацпарке в Бурятии локализован на площади чуть более 2,3 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T06:16
2020-07-20T06:16
республика бурятия
происшествия
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https://ria.ru/20200720/1574572968.html
республика бурятия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_c30f23a10d699d3cdff8a05f0c8d734b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, происшествия