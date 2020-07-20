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В Забайкальском нацпарке в Бурятии локализовали пожар
Пожар в Забайкальском нацпарке в Бурятии локализован на площади чуть более 2,3 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T06:16
республика бурятия
происшествия
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республика бурятия, происшествия

В Забайкальском нацпарке в Бурятии локализовали пожар

06:16 20.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 июл – РИА Новости. Пожар в Забайкальском нацпарке в Бурятии локализован на площади чуть более 2,3 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
"Лесной пожар в Забайкальском нацпарке на площади 2320 гектаров локализован, продолжаются работы по его дотушиванию", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки тушили четыре пожара на площади 2321 гектар.
На тушении работают 143 человека. В республике продолжает действовать особый противопожарный режим.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
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Республика БурятияПроисшествия
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