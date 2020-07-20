В Приморье за неделю вдвое упал показатель по выявленным случаям COVID-19

"За последние сутки в Приморском крае выявлено 92 заболевших COVID-19. Этот показатель почти в два раза выше, чем неделю назад. Общее число инфицированных приморцев – 5640", - говорится в сообщении. Отмечается, что за минувшие сутки выздоровели 28 человек, всего с начала эпидемии – 4186.