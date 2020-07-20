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В Приморье за неделю вдвое упал показатель по выявленным случаям COVID-19
Показатель выявленных случаев коронавируса в Приморье стал почти в два раза выше за неделю, за последние сутки COVID-19 подтвержден у 92 жителей края, сообщает... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T06:12
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество

В Приморье за неделю вдвое упал показатель по выявленным случаям COVID-19

06:12 20.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Показатель выявленных случаев коронавируса в Приморье стал почти в два раза выше за неделю, за последние сутки COVID-19 подтвержден у 92 жителей края, сообщает правительство региона.
"За последние сутки в Приморском крае выявлено 92 заболевших COVID-19. Этот показатель почти в два раза выше, чем неделю назад. Общее число инфицированных приморцев – 5640", - говорится в сообщении. Отмечается, что за минувшие сутки выздоровели 28 человек, всего с начала эпидемии – 4186.
В понедельник, 13 июля, суточный прирост заболевших в регионе составил 54.
"Продолжают лечение более 1,3 тысячи пациентов, из них 68 человек находятся в тяжелом состоянии", – приводятся в сообщении слова руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской. Она добавила, что темп роста заболеваемости вновь увеличился и составил 1,7%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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