В Приморье за неделю вдвое упал показатель по выявленным случаям COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Показатель выявленных случаев коронавируса в Приморье стал почти в два раза выше за неделю, за последние сутки COVID-19 подтвержден у 92 жителей края, сообщает правительство региона.
"За последние сутки в Приморском крае выявлено 92 заболевших COVID-19. Этот показатель почти в два раза выше, чем неделю назад. Общее число инфицированных приморцев – 5640", - говорится в сообщении. Отмечается, что за минувшие сутки выздоровели 28 человек, всего с начала эпидемии – 4186.
В понедельник, 13 июля, суточный прирост заболевших в регионе составил 54.
"Продолжают лечение более 1,3 тысячи пациентов, из них 68 человек находятся в тяжелом состоянии", – приводятся в сообщении слова руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской. Она добавила, что темп роста заболеваемости вновь увеличился и составил 1,7%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.