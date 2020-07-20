Пассажиры и экипаж прибывшего в Москву рейса из Африки самоизолируются

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пассажиры и экипаж африканского вывозного рейса, который прибыл в Москву в ночь на понедельник, отправятся на самоизоляцию на ближайшие две недели, сообщил исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Пассажиры и экипаж африканского вывозного рейса, который прибыл в Москву в ночь на понедельник, отправятся на самоизоляцию на ближайшие две недели, сообщил исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин

"На борту было 205 человек, 185 пассажиров", - сказал Микерин РИА Новости. По его словам, маршрут готовили три недели.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее рассказала агентству, что "африканское турне" - сложнейший по логистике вывозной рейс, который позволит вернуться на родину десяткам российских граждан из самых отдаленных уголков Африки - проходило с 16 по 20 июля. По ее словам, аэропорты в некоторых странах открывались только под российский борт, "они в принципе не работают".

В числе пассажиров - жители из Санкт-Петербурга, Рязани и других городов, 38 восемь москвичей. За гражданами Украины приедут утром сотрудники посольства, их сразу отправят на границу. На борту были и граждане Казахстана. Их всех вывезли в общей сложности из девяти африканских стран, в частности Камеруна и Кении. Некоторые вернулись с собаками: крупный черный пес летел в грузовом отделе, его навещали во время остановок, а терьер развлекал пассажиров в салоне. Заводить питомца Микерин не надумал: график не позволяет.

Встречающих меньше десятка: мама с сестрой ждали молодую супругу дипломата; другая девушка встречала отца, тот сразу отправится в родной город, он мореплаватель, не виделся с дочкой больше года.

Загорелый мужчина в кепке хаки, рубашке и ярких штанах проходит мимо девушки - та не сразу видит отца в суете и замечает его сквозь стекло, когда тот уже выходит на улицу. Отбиваясь от журналистов, ее отец рассказывает, что похудел на 10 килограммов и благодарен тем, кто организовал вывозной рейс.

Для пассажирки по имени Виктория, как она рассказала в беседе с РИА Новости, приготовили много вкусного, потому что мама в этом ас. Следующие две недели она должна изолироваться по месту жительства (у нее московская регистрация), остальные отправятся в обсерватор на две недели, условия там будут санаторные, уточнил Микерин.

На борту летели младенцы, годовалые и двухлетние. Пассажирка Марьяна рассказали РИА Новости, что собирается вернуться в Уганду , как только позволят обстоятельства. А вот мальчик четырех лет по имени Илья - он спокойно сидит на ящиках и чемоданах и поднимает руку в ответ на приветствия.

Выходить из самолета в местах остановки вывозного рейса не разрешали, делится подробностями многодневного испытания Микерин. Терминал F, куда прилетел африканский борт, почти не функционирует: пустые стойки и закрытые витрины. Входящим бесконтактно измеряют температуру, в основном это члены экипажей. Тут же появляется группа молодежи - они ждут рейс в Мумбаи, и индийские девушки из зоны вылета периодически спускаются посмотреть, что в терминале делают телерепортеры.

Прибывших в понедельник на вывозном рейсе из Африки пассажиров выпускают партиями, кого-то из них еще ждут встречающие. Но последние десятки прилетевших уже никто не встречает.

К пяти утра аэропорт снова пустеет.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа в России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.