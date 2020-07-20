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Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках
Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T06:07
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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Банки для людей - как паразит, только высасывающий соки из организма. Справедливым будет только такое положение вещей, когда ставки по вкладам, сберегательным счетам и т.п. механизмам накопления будут не ниже ставок по выдаваемым банками кредитам. Вклад человека является фактически инвестицией в банк, а она должна приносить прибыль инвестору.
123
Я уже забрала из ВТБ. Доходность упала почти вдвое. Стала чуть - чуть выше чем в Сбере. Пока сидела ждала своего оператора ещё трое человек закрывали вклады. Очень уговаривали не забирать, ну очень...нашла получше..Дело было после майских праздников.
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россия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

06:07 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июля вновь упала до рекордно низкого уровня в 4,63% с 4,8% в третьей декаде июня.
"В ситуации, когда банки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ продолжат снижать доходность по вкладам и накопительным счетам, оставят свою сберегательную стратегию без изменений 36% респондентов, почти треть (30%) – заберет все средства из банка, а еще 2% - заберут средства частично", - сказано в исследовании.
Часть россиян готовы к альтернативным инструментам инвестиций в такой ситуации: золото выберут 7% респондентов, в облигации вложат 6%, а в недвижимость - 4% опрошенных. Еще 12% россиян начнут искать более выгодные инструменты сбережения и накопления. Остальные опрошенные затруднились с ответом.
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Поведение россиян в возрасте 21-35 лет в ситуации низких ставок более радикально: 36% молодежи готовы забрать все средства из банка против 25% опрошенных старше 55 лет. Будут искать более выгодные варианты сбережений 14% молодежи против 11% россиян старшего поколения. При этом молодежь в качестве альтернативных инструментов предпочитает акции и недвижимость, а старшее поколение - золото. Не будут ничего предпринимать 33% молодежной аудитории по сравнению с 43% респондентами старше 55 лет.
В то же время в случае скачка курса валют 68% россиян оставят свои сбережения в банках без изменений, 16% опрошенных будут менять их на валюту, а 6% респондентов частично распорядятся накопленными средствами - потратят, снимут со счета или продадут часть валюты. Только 5% россиян в такой ситуации предпочтут снять со счета все накопленные сбережения. В меньшинстве оказались те, кто планирует в данном случае вложиться в золото, акции или недвижимость: такие ответы дали по 1% опрошенных.
В то же время россияне в возрасте 21-35 лет меньше остальных возрастных групп готовы оставить свои накопления без изменений (63%) в случае волатильности на валютном рынке, а каждый пятый опрошенный среди молодежи готов менять сбережения на валюту. Респонденты же старше 55 лет в случае валютных изменений оставят все как есть в 73% случаев, и только 13% опрошенных поменяют валюту сбережений.
Опрос проводился в российских городах с населением от 100 тысяч человек среди россиян старше 21 года, у которых есть срочный вклад, накопительный счет или дебетовая карта с начислением процентов на остаток. Объем выборки – 1201 человек.
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6 июля, 04:31
Банки оценили спрос на валютные вклады после самоизоляции из-за COVID-19
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Банки для людей - как паразит, только высасывающий соки из организма. Справедливым будет только такое положение вещей, когда ставки по вкладам, сберегательным счетам и т.п. механизмам накопления будут не ниже ставок по выдаваемым банками кредитам. Вклад человека является фактически инвестицией в банк, а она должна приносить прибыль инвестору.
20 июля, 06:53
Владимир Белогорский
110110011
Я уже забрала из ВТБ. Доходность упала почти вдвое. Стала чуть - чуть выше чем в Сбере. Пока сидела ждала своего оператора ещё трое человек закрывали вклады. Очень уговаривали не забирать, ну очень...нашла получше..Дело было после майских праздников.
20 июля, 08:50
Ka Tana
6132003
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