Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Около 30% Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.

По данным ЦБ , средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июля вновь упала до рекордно низкого уровня в 4,63% с 4,8% в третьей декаде июня.

"В ситуации, когда банки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ продолжат снижать доходность по вкладам и накопительным счетам, оставят свою сберегательную стратегию без изменений 36% респондентов, почти треть (30%) – заберет все средства из банка, а еще 2% - заберут средства частично", - сказано в исследовании.

Часть россиян готовы к альтернативным инструментам инвестиций в такой ситуации: золото выберут 7% респондентов, в облигации вложат 6%, а в недвижимость - 4% опрошенных. Еще 12% россиян начнут искать более выгодные инструменты сбережения и накопления. Остальные опрошенные затруднились с ответом.

Поведение россиян в возрасте 21-35 лет в ситуации низких ставок более радикально: 36% молодежи готовы забрать все средства из банка против 25% опрошенных старше 55 лет. Будут искать более выгодные варианты сбережений 14% молодежи против 11% россиян старшего поколения. При этом молодежь в качестве альтернативных инструментов предпочитает акции и недвижимость, а старшее поколение - золото. Не будут ничего предпринимать 33% молодежной аудитории по сравнению с 43% респондентами старше 55 лет.

В то же время в случае скачка курса валют 68% россиян оставят свои сбережения в банках без изменений, 16% опрошенных будут менять их на валюту, а 6% респондентов частично распорядятся накопленными средствами - потратят, снимут со счета или продадут часть валюты. Только 5% россиян в такой ситуации предпочтут снять со счета все накопленные сбережения. В меньшинстве оказались те, кто планирует в данном случае вложиться в золото, акции или недвижимость: такие ответы дали по 1% опрошенных.

В то же время россияне в возрасте 21-35 лет меньше остальных возрастных групп готовы оставить свои накопления без изменений (63%) в случае волатильности на валютном рынке, а каждый пятый опрошенный среди молодежи готов менять сбережения на валюту. Респонденты же старше 55 лет в случае валютных изменений оставят все как есть в 73% случаев, и только 13% опрошенных поменяют валюту сбережений.