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Данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов попали в интернет
Исследовательская группа vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:57
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353
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60
россия, app store, google play, технологии, общество, в мире

Данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов попали в интернет

06:02 20.07.2020 (обновлено: 09:57 20.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Исследовательская группа vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов. Об этом сообщается на сайте организации.
Специалисты выяснили, что на незащищенном сервере находятся данные приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, включая электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса. Отмечается, что многие приложения насчитывают более миллиона скачиваний в магазинах Google Play и AppStore.
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Как рассказали изданию "Коммерсант" опрошенные эксперты, среди этих данных может быть личная информация сотен тысяч россиян, так как VPN-сервисы имеют широкое распространение в России.
При этом эксперты полагают, что пользователи не столкнутся с серьезными проблемами, вместе с тем они допустили, что это может привести к спаму и фишинговым рассылкам.
Ранее эксперты компании Avast, специализирующейся на цифровой безопасности и ПО для защиты, обнаружили в магазине приложений App Store мошеннические VPN-приложения.
Приложения относятся к категории fleeceware - имеют небольшой бесплатный пробный период использования и дальнейшую платную подписку. При этом, если после окончания бесплатного периода пользователь просто удалит это приложение, не отменяя подписку, деньги за его использование продолжат списываться.
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