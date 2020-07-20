Данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов попали в интернет

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Исследовательская группа vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов. Об этом сообщается на Исследовательская группа vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов. Об этом сообщается на сайте организации.

AppStore. Специалисты выяснили, что на незащищенном сервере находятся данные приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, включая электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса. Отмечается, что многие приложения насчитывают более миллиона скачиваний в магазинах Google Play

Как рассказали изданию " Коммерсант " опрошенные эксперты, среди этих данных может быть личная информация сотен тысяч россиян, так как VPN-сервисы имеют широкое распространение в России

При этом эксперты полагают, что пользователи не столкнутся с серьезными проблемами, вместе с тем они допустили, что это может привести к спаму и фишинговым рассылкам.

Ранее эксперты компании Avast, специализирующейся на цифровой безопасности и ПО для защиты, обнаружили в магазине приложений App Store мошеннические VPN-приложения.