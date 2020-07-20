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Распространение нового коронавируса
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В Германии за сутки выявили 249 случаев коронавируса
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 249 за сутки, два человека скончались, сообщает институт Роберта... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T05:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии за сутки выявили 249 случаев коронавируса

05:53 20.07.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 249 за сутки, два человека скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 202 новых случаях заболевания и одном летальном исходе.
Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 201 823, скончались 9086 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 187,8 тысячи человек.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (49 775), Северном Рейне-Вестфалии (46 075) и Баден-Вюртемберге (36 342). В Берлине обнаружены 8779 случаев заболевания коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
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