В Германии за сутки выявили 249 случаев коронавируса

Днем ранее сообщалось о 202 новых случаях заболевания и одном летальном исходе.

Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 201 823, скончались 9086 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 187,8 тысячи человек.