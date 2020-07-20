https://ria.ru/20200720/1574573673.html
Саудовского короля госпитализировали для обследования
Король Саудовской Аравии, 84-летний Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд был госпитализирован в понедельник для обследования в связи с воспалением желчного пузыря,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T05:52
2020-07-20T05:52
али сальман
саудовская аравия
в мире
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https://ria.ru/20200719/1574546300.html
саудовская аравия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
али сальман, саудовская аравия, в мире