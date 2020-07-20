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Саудовского короля госпитализировали для обследования
Король Саудовской Аравии, 84-летний Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд был госпитализирован в понедельник для обследования в связи с воспалением желчного пузыря,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T05:52
али сальман
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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али сальман, саудовская аравия, в мире

Саудовского короля госпитализировали для обследования

05:52 20.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСултан бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд
Султан бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Султан бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Архивное фото
КАИР, 20 июл - РИА Новости. Король Саудовской Аравии, 84-летний Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд был госпитализирован в понедельник для обследования в связи с воспалением желчного пузыря, сообщает саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на канцелярию монарха.
"Хранитель двух святынь (официальный титул саудовского монарха - ред.), король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в понедельник лег в специализированную больницу короля Фейсала в Эр-Рияде для проведения ряда анализов из-за воспаления желчного пузыря", - говорится в заявлении.
В субботу власти соседнего с Саудовской Аравией Кувейта сообщили, что глава этого государства эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован для медицинских обследований. Сообщалось, что его младший брат и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах будет временно исполнять "ряд обязанностей" эмира.
В воскресенье информационное агентство княжества KUNA сообщило, что эмиру провели операцию, она прошла успешно.
Министр торговли США Уилбур Росс в Белом доме в Вашингтоне
19 июля, 04:59
В США госпитализировали министра торговли
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Али СальманСаудовская АравияВ мире
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