Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574573606.html
Экс-глава Nissan объяснил, почему не явился в суд во Франции
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил в интервью газете Parisien, что не явился в суд во французском Нантере 13 июля из-за "технического... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T05:39
карлос гон
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156304/44/1563044403_0:201:2200:1439_1400x0_80_0_0_14ac7e7e89999701ce1d3b5a501cb44f.jpg
https://ria.ru/20200528/1572111564.html
https://ria.ru/20200528/1572110828.html
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156304/44/1563044403_0:201:2200:1439_1400x0_80_0_0_14ac7e7e89999701ce1d3b5a501cb44f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156304/44/1563044403_0:0:2124:1592_1400x0_80_0_0_c7ae5bb89652e7375056816b45ab803d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156304/44/1563044403_83:0:1675:1592_1400x0_80_0_0_89998849babdb0a044d9f294a51c2636.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
карлос гон, франция, в мире

Экс-глава Nissan объяснил, почему не явился в суд во Франции

05:38 20.07.2020 (обновлено: 05:39 20.07.2020)
914
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Карлос Гон. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил в интервью газете Parisien, что не явился в суд во французском Нантере 13 июля из-за "технического препятствия", поскольку его паспорт находился в Ливане.
"Мои адвокаты в течение нескольких недель обсуждали условия этого слушания. Существует техническое препятствие. Мой паспорт находится в руках генпрокурора Ливана, потому что Япония выдала международный ордер на мой арест. Также я хочу быть уверен, что мне гарантированы безопасность и свобода передвижения", - заявил бизнесмен.
В свою очередь журналист газеты отметил, что у Франции нет соглашения об экстрадиции с Японией, в отличие от Ливана, поэтому Гон мог бы чувствовать себя в безопасности.
"Чтобы туда (во Францию - ред.) добраться, нужно пересечь другие страны. Никто не может меня заверить в том, что поездка пройдет без перебоев и происшествий. Судья мог бы, например, допросить меня в Бейруте, где я готов ответить на все его вопросы", - подчеркнул экс-глава концерна.
Вид на Барселону из парка Гуэля
28 мая, 12:53
В Барселоне сотрудники Nissan протестуют против закрытия завода
Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
Однако 29 декабря 2019 года Гон покинул свой дом в Токио и на частном самолете вечером того же дня, предположительно, в ящике для музыкальных инструментов, вылетел из Японии. Далее после остановки в Стамбуле он приехал в Ливан. В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях. Японские следственные органы подозревают, что Гону помог сбежать бывший сотрудник спецназа США "зеленых беретов" Майкл Тэйлор и его сын. Называлось также имя Джорджа Зайека, сотрудничавшего с Тэйлором ранее.
Автомобиль Datsun mi-DO
28 мая, 12:44
Nissan свернул производство автомобилей Datsun в России
192010
Обсудить 0
Карлос ГонФранцияВ мире
Рекомендуем
Логотип социальной сети Телеграм на фоне российского флага
Эксперт рассказал, кто пострадает от легализации Telegram в России
Султан бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд
Саудовского короля госпитализировали для обследования
Автомобильный аккумулятор
Эксперт назвал четыре главные причины "смерти" аккумулятора автомобиля
Канье Уэст на первой встрече со своими сторонниками в качестве кандидата в президенты США
Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
Рубли
В Японии рассказали о падении экспорта в Россию из-за COVID-19
Самолет Ан-2
Пропавший в Бурятии Ан-2 нарушил правила выполнения полетов
Михаил Попков
"Ангарский маньяк" признался в новых убийствах
Программирование
Данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов попали в интернет
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В "Сколтехе" рассказали, откуда коронавирус попал в Россию
Подросток за компьютером
Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на заявление Госдепа о введении санкций против него
Российские рубли
Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса
"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
Гроб
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
02:26В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
02:10Кандидата в президенты Боливии допросят по обвинениям в коррупции
02:07Российские зенитчики в Абхазии отбили "авианалет" с помощью С-300
02:05Эксперт назвал две последние актуальные функции городского телефона
01:58Байден заявил, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны России
Лента новостейМолния