В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 682 случая коронавирусной инфекции, 78 799 человек выздоровели, 249 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 2012, выздоровели 1929 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 13 таких случаев, из них 9 - ввозные, остальные 4 – локальные, из карантина выпустили одного человека, у которого тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 154 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.