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В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 22 новых случая коронавирусной инфекции и 13 бессимптомных носителей, из больниц выписали 24 пациентов, следует из сообщения... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T05:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, китай, в мире

В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19

05:30 20.07.2020
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© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 20 июл - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 22 новых случая коронавирусной инфекции и 13 бессимптомных носителей, из больниц выписали 24 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 22 случаев 17 - локальные, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, остальные пять - ввозные.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 682 случая коронавирусной инфекции, 78 799 человек выздоровели, 249 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 2012, выздоровели 1929 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 13 таких случаев, из них 9 - ввозные, остальные 4 – локальные, из карантина выпустили одного человека, у которого тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 154 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлены 1885 случаев заражения (12 человек скончались, 1294 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 455 человек (семь скончались, 440 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВ мире
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