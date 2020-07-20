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На Камчатке ищут пропавшего на Вилючинском вулкане туриста
Врио заместителя председателя правительства Камчатки Сергей Хабаров заявил, что ведутся поиски пропавшего на Вилючинском вулкане 54-летнего туриста. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T05:29
2020-07-20T09:59
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июл – РИА Новости.
Врио заместителя председателя правительства Камчатки
Сергей Хабаров заявил, что ведутся поиски пропавшего на Вилючинском вулкане 54-летнего туриста.
По его словам, двое мужчин отправились на квадроцикле в район Вилючинского вулкана ещё 15 июля, один из них пропал. Спасателям данная информация поступила в минувшую пятницу.
"Поиски человека велись 18 и 19 июля силами Камчатского спасательного центра. В поисках были задействованы более 30 спасателей. Обследовано 25 километров территории", - сказал Хабаров, добавив, что в понедельник поиски будут продолжены с применением квадрокоптера.
Вилючинский вулкан или Вилючинская сопка расположен к юго-западу от Петропавловска-Камчатского у истока реки Паратунка. Это потухший стратовулкан высотой 2175 метров над уровнем моря.
Также ранее сообщалось, что 20 июля должна возобновиться операция по поиску альпиниста, у которого отказали ноги во время восхождения на другой камчатский вулкан - Ключевскую сопку.