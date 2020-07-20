На Камчатке ищут пропавшего на Вилючинском вулкане туриста

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июл – РИА Новости. Врио заместителя председателя правительства Врио заместителя председателя правительства Камчатки Сергей Хабаров заявил, что ведутся поиски пропавшего на Вилючинском вулкане 54-летнего туриста.

По его словам, двое мужчин отправились на квадроцикле в район Вилючинского вулкана ещё 15 июля, один из них пропал. Спасателям данная информация поступила в минувшую пятницу.

"Поиски человека велись 18 и 19 июля силами Камчатского спасательного центра. В поисках были задействованы более 30 спасателей. Обследовано 25 километров территории", - сказал Хабаров, добавив, что в понедельник поиски будут продолжены с применением квадрокоптера.

Вилючинский вулкан или Вилючинская сопка расположен к юго-западу от Петропавловска-Камчатского у истока реки Паратунка. Это потухший стратовулкан высотой 2175 метров над уровнем моря.