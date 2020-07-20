В Японии рассказали о падении экспорта в Россию из-за COVID-19

ТОКИО, 20 июл - РИА Новости. Ситуация вокруг пандемии Ситуация вокруг пандемии коронавируса COVID-19 привела к резкому сокращению внешней торговли Японии , а ее экспорт в Россию сократился в июне на 40,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года, следует из опубликованных в понедельник данным японского министерства финансов.

По таможенным сводкам, из Японии в Россию в июне было поставлено товаров на 41,9 миллиарда иен (около 390,5 миллиона долларов), а импорт из России составил 73,08 миллиарда иен (около 680,6 миллиона долларов), что на 31,2% меньше, чем годом ранее.

В частности, на 59,9% снизился экспорт в РФ японской автомобильной продукции, а на 42,4% уменьшились поставки запчастей. Импорт в Японию из России нефти сократился на 88,6%, нефтепродуктов - на 98.6%, железа и стали - на 40,7%, пищевой продукции, включая рыбу, - на 13,9%.