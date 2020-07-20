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В Японии рассказали о падении экспорта в Россию из-за COVID-19
Ситуация вокруг пандемии коронавируса COVID-19 привела к резкому сокращению внешней торговли Японии, а ее экспорт в Россию сократился в июне на 40,6% по... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T05:11
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, япония, экономика

В Японии рассказали о падении экспорта в Россию из-за COVID-19

05:11 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
ТОКИО, 20 июл - РИА Новости. Ситуация вокруг пандемии коронавируса COVID-19 привела к резкому сокращению внешней торговли Японии, а ее экспорт в Россию сократился в июне на 40,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года, следует из опубликованных в понедельник данным японского министерства финансов.
По таможенным сводкам, из Японии в Россию в июне было поставлено товаров на 41,9 миллиарда иен (около 390,5 миллиона долларов), а импорт из России составил 73,08 миллиарда иен (около 680,6 миллиона долларов), что на 31,2% меньше, чем годом ранее.
В частности, на 59,9% снизился экспорт в РФ японской автомобильной продукции, а на 42,4% уменьшились поставки запчастей. Импорт в Японию из России нефти сократился на 88,6%, нефтепродуктов - на 98.6%, железа и стали - на 40,7%, пищевой продукции, включая рыбу, - на 13,9%.
Как отмечает министерство финансов, в целом японский экспорт пережил в июне самый резкий на последние 10 лет спад, который составил 26,2%, а импорт упал на 14,4%. Торговый дефицит Японии в июне 2019 года зафиксирован на отметке 268,8 миллиарда иен (около 2,5 миллиарда долларов).
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