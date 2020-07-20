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СК проводит доследственную проверку из-за исчезновения в Бурятии Ан-2
СК проводит доследственную проверку по факту исчезновения в Бурятии самолета Ан-2, на борту которого находились шесть человек, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T05:34
исчезновение ан-2 в бурятии
республика бурятия
ан-2
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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353
60
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РИА Новости
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исчезновение ан-2 в бурятии, республика бурятия, ан-2, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК проводит доследственную проверку из-за исчезновения в Бурятии Ан-2

05:09 20.07.2020 (обновлено: 05:34 20.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. СК проводит доследственную проверку по факту исчезновения в Бурятии самолета Ан-2, на борту которого находились шесть человек, сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля от оперативного дежурного ФКУ "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на борту шесть человек, из них два человека - экипаж и четыре пассажира. Ан-2 взлетел из населенного пункта Кырен Республики Бурятия, точный маршрут следования не известен.
"По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным ведомства, самолет облетал территории Тункинского и Окинского районов Бурятии, чтобы определить область химической обработки лесов от тутового шелкопряда.
Самолет Ан-2
Вчера, 05:00
Пропавший в Бурятии Ан-2 нарушил правила выполнения полетов
110001
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Исчезновение Ан-2 в БурятииРеспублика БурятияАн-2Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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