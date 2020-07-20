https://ria.ru/20200720/1574573407.html
СК проводит доследственную проверку из-за исчезновения в Бурятии Ан-2
СК проводит доследственную проверку по факту исчезновения в Бурятии самолета Ан-2, на борту которого находились шесть человек, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T05:09
2020-07-20T05:34
исчезновение ан-2 в бурятии
республика бурятия
ан-2
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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https://ria.ru/20200720/1574573200.html
республика бурятия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f6a48d3129cb381f7ac72d8c2bd65c29.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исчезновение ан-2 в бурятии, республика бурятия, ан-2, следственный комитет россии (ск рф), происшествия