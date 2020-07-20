Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574573377.html
Самолет "ИрАэро" вернулся в Иркутск после поисков пропавшего Ан-2
После безрезультатных поисков пропавшего в Бурятии Ан-2 самолет Ан-26 "ИрАэро" вернулся в аэропорт Иркутска, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T05:34
исчезновение ан-2 в бурятии
республика бурятия
ан-2
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155808/66/1558086608_0:75:1024:651_1400x0_80_0_0_402bd2b64c15f0a6943373211ff14ebd.jpg
https://ria.ru/20200720/1574573200.html
республика бурятия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155808/66/1558086608_0:75:1024:651_1400x0_80_0_0_402bd2b64c15f0a6943373211ff14ebd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155808/66/1558086608_0:0:1024:768_1400x0_80_0_0_0745dcaf56b70c293c73cdd0f1b268d0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155808/66/1558086608_247:0:1015:768_1400x0_80_0_0_17ca7c00134b8096130965fc74d91b59.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
исчезновение ан-2 в бурятии, республика бурятия, ан-2, происшествия

Самолет "ИрАэро" вернулся в Иркутск после поисков пропавшего Ан-2

05:08 20.07.2020 (обновлено: 05:34 20.07.2020)
1011
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2Самолет Ан-2
Самолет Ан-2
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2
Самолет Ан-2. Архивное фото
ИРКУТСК, 20 июл - РИА Новости. После безрезультатных поисков пропавшего в Бурятии Ан-2 самолет Ан-26 "ИрАэро" вернулся в аэропорт Иркутска, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля от оперативного дежурного ФКУ "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на борту шесть человек, из них два человека экипажа и четыре пассажира. Ан-2 совершил взлет из населенного пункта Кырен Республики Бурятия, точный маршрут следования не известен. Начальник Координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер сообщил, что поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 ведут вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", Ан-26 авиакомпании "ИрАэро" и Ан-2 авиакомпании "Феникс".
"Наш Ан-26, принимавший участие в поисках пропавшего самолета в районе курорта Аршан Бурятии, вернулся в аэропорт Иркутска. Поиски пока результата не принесли", - сообщил собеседник агентства.
Он также уточнил, что решение о дальнейшем участии самолета "ИрАэро" в поисковой операции пока не принято.
Самолет Ан-2
Вчера, 05:00
Пропавший в Бурятии Ан-2 нарушил правила выполнения полетов
200000
Обсудить 0
Исчезновение Ан-2 в БурятииРеспублика БурятияАн-2Происшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проводит доследственную проверку из-за исчезновения в Бурятии Ан-2
Самолет Ан-2
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
Самолет Ан-2
Пропавший в Бурятии Ан-2 нарушил правила выполнения полетов
Рубли
В Японии рассказали о падении экспорта в Россию из-за COVID-19
Самолет Ан-2
В Бурятии в поисках Ан-2 обследовали около тысячи квадратных километров
Вилючинская сопка
На Камчатке ищут пропавшего на Вилючинском вулкане туриста
Автомобильный аккумулятор
Эксперт назвал четыре главные причины "смерти" аккумулятора автомобиля
Вид из окна российского самолета во время полета
Вывозной рейс из США забрал 367 россиян
Карлос Гон
Экс-глава Nissan объяснил, почему не явился в суд во Франции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Приморье двое полицейских спасли супружескую пару из горящего дома
Логотип социальной сети Телеграм на фоне российского флага
Эксперт рассказал, кто пострадает от легализации Telegram в России
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Забайкальском нацпарке в Бурятии локализовали пожар
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
На Чукотке потушили все лесные пожары
Наручники
СК попросит арестовать жителя Дмитрова, подозреваемого в избиении пасынка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
02:26В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
02:10Кандидата в президенты Боливии допросят по обвинениям в коррупции
02:07Российские зенитчики в Абхазии отбили "авианалет" с помощью С-300
02:05Эксперт назвал две последние актуальные функции городского телефона
01:58Байден заявил, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны России
Лента новостейМолния