Самолет "ИрАэро" вернулся в Иркутск после поисков пропавшего Ан-2

"Наш Ан-26, принимавший участие в поисках пропавшего самолета в районе курорта Аршан Бурятии, вернулся в аэропорт Иркутска. Поиски пока результата не принесли", - сообщил собеседник агентства.

Он также уточнил, что решение о дальнейшем участии самолета "ИрАэро" в поисковой операции пока не принято.