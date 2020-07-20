Вывозной рейс из США забрал 367 россиян

"Мы проводили уже пятнадцатый по счету самолет для россиян, застрявших в США в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции. Пассажирами рейса стали 367 человек, в том числе семь младенцев", - говорится в его ответах на вопросы СМИ, опубликованных на странице дипмиссии в Facebook.