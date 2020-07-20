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Вывозной рейс из США забрал 367 россиян
Пятнадцатый вывозной рейс из США вылетел в Россию с 367 гражданами РФ на борту, сообщил в понедельник посол в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:41
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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Вывозной рейс из США забрал 367 россиян

05:02 20.07.2020 (обновлено: 10:41 20.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Пятнадцатый вывозной рейс из США вылетел в Россию с 367 гражданами РФ на борту, сообщил в понедельник посол в США Анатолий Антонов.

"Мы проводили уже пятнадцатый по счету самолет для россиян, застрявших в США в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции. Пассажирами рейса стали 367 человек, в том числе семь младенцев", - говорится в его ответах на вопросы СМИ, опубликованных на странице дипмиссии в Facebook.

Всего в ходе подобной работы на данный момент вывезены почти пять тысяч россиян, добавил дипломат.
"Сегодня в Москву вылетели 68 человек, нуждавшихся в незамедлительной репатриации по неотложным причинам гуманитарного характера", - добавил Антонов.
В связи с пандемией коронавируса Россия приостановила регулярное авиасообщение с США. Нуждающихся в возвращении на родину отправляют специальными вывозными рейсами "Аэрофлота".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнатолий АнтоновСШАВ мире
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НСНаблюдатель Сторонний
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