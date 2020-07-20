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Пропавший в Бурятии Ан-2 нарушил правила выполнения полетов
Пропавший в Бурятии Ан-2 нарушил правила выполнения полетов, рассказал РИА Новости начальник координационного подразделения Сибирского авиационного... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:15
исчезновение ан-2 в бурятии
республика бурятия
ан-2
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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исчезновение ан-2 в бурятии, республика бурятия, ан-2, происшествия

Пропавший в Бурятии Ан-2 нарушил правила выполнения полетов

05:00 20.07.2020 (обновлено: 12:15 20.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Ан-2. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 20 июл — РИА Новости. Пропавший в Бурятии Ан-2 нарушил правила выполнения полетов, рассказал РИА Новости начальник координационного подразделения Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.
Самолет авиакомпании "Феникс" в воскресенье вылетел из населенного пункта Кырен в Бурятии. Точный маршрут его движения не известен. В 20:21 мск он перестал выходить на связь. На борту находились двое членов экипажа и четверо пассажиров, которые осматривали местность перед опылением леса.

"Полет выполнялся без уведомления органов управления воздушным движением. Это нарушение", — сказал Дрегер.

На поиски направили Ан-26 "ИрАэро". Ему не удалось обнаружить исчезнувший Ан-2. Самолет вернулся в иркутский аэропорт.
По словам собеседника агентства, решение о дальнейшем участии самолета "ИрАэро" в поисковой операции пока не принято.
СК проводит доследственную проверку по факту исчезновения судна.
По предварительным данным ведомства, самолет облетал территории Тункинского и Окинского районов Бурятии, чтобы определить область химической обработки лесов от тутового шелкопряда.
Самолет Ан-2
Вчера, 09:37
В Бурятии расширили район поиска пропавшего Ан-2
687771726
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Исчезновение Ан-2 в БурятииРеспублика БурятияАн-2Происшествия
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