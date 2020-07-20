НОВОСИБИРСК, 20 июл — РИА Новости. Пропавший в Пропавший в Бурятии Ан-2 нарушил правила выполнения полетов, рассказал РИА Новости начальник координационного подразделения Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.

Самолет авиакомпании "Феникс" в воскресенье вылетел из населенного пункта Кырен в Бурятии. Точный маршрут его движения не известен. В 20:21 мск он перестал выходить на связь. На борту находились двое членов экипажа и четверо пассажиров, которые осматривали местность перед опылением леса.

"Полет выполнялся без уведомления органов управления воздушным движением. Это нарушение", — сказал Дрегер.

На поиски направили Ан-26 "ИрАэро". Ему не удалось обнаружить исчезнувший Ан-2. Самолет вернулся в иркутский аэропорт.

По словам собеседника агентства, решение о дальнейшем участии самолета "ИрАэро" в поисковой операции пока не принято.

СК проводит доследственную проверку по факту исчезновения судна.