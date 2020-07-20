https://ria.ru/20200720/1574573200.html
Пропавший в Бурятии Ан-2 нарушил правила выполнения полетов
Пропавший в Бурятии Ан-2 нарушил правила выполнения полетов, рассказал РИА Новости начальник координационного подразделения Сибирского авиационного... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T05:00
2020-07-20T12:15
исчезновение ан-2 в бурятии
республика бурятия
ан-2
происшествия
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https://ria.ru/20200720/1574577890.html
1
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155808/69/1558086973_418:698:1680:1408_1400x0_80_0_0_9332193511e709572c9d8b893c3b7e79.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исчезновение ан-2 в бурятии, республика бурятия, ан-2, происшествия
НОВОСИБИРСК, 20 июл — РИА Новости.
Пропавший в Бурятии Ан-2
нарушил правила выполнения полетов, рассказал РИА Новости начальник координационного подразделения Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.
Самолет авиакомпании "Феникс" в воскресенье вылетел из населенного пункта Кырен в Бурятии. Точный маршрут его движения не известен. В 20:21 мск он перестал выходить на связь. На борту находились двое членов экипажа и четверо пассажиров, которые осматривали местность перед опылением леса.
"Полет выполнялся без уведомления органов управления воздушным движением. Это нарушение", — сказал Дрегер.
На поиски направили Ан-26 "ИрАэро". Ему не удалось обнаружить исчезнувший Ан-2. Самолет вернулся в иркутский аэропорт.
По словам собеседника агентства, решение о дальнейшем участии самолета "ИрАэро" в поисковой операции пока не принято.
СК проводит доследственную проверку по факту исчезновения судна.
По предварительным данным ведомства, самолет облетал территории Тункинского и Окинского районов Бурятии, чтобы определить область химической обработки лесов от тутового шелкопряда.