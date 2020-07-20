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В Приморье двое полицейских спасли супружескую пару из горящего дома
Двое полицейских спасли супружескую пару из горящего частного дома в Приморье, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T04:44
приморский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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приморский край, происшествия

В Приморье двое полицейских спасли супружескую пару из горящего дома

04:44 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Двое полицейских спасли супружескую пару из горящего частного дома в Приморье, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что правоохранители в ходе патрулирования в Арсеньеве увидели пожар в частном жилом секторе - горел одноэтажный шестиквартирный дом. Сообщив о происшествии в дежурную часть, полицейские Александр Ляпинин и Алексей Лексин организовали эвакуацию.
"Опросив всех вышедших на улицу жильцов, госавтоинспекторы выяснили, что в доме осталась семейная пара. Входная дверь их квартиры была заблокирована огнем. Сотрудники полиции разбили окно, разбудили хозяина жилища и его жену и помогли им эвакуироваться. Женщину пришлось буквально выносить на руках на улицу", - отметила Волк.
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