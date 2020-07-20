В Приморье двое полицейских спасли супружескую пару из горящего дома

Отмечается, что правоохранители в ходе патрулирования в Арсеньеве увидели пожар в частном жилом секторе - горел одноэтажный шестиквартирный дом. Сообщив о происшествии в дежурную часть, полицейские Александр Ляпинин и Алексей Лексин организовали эвакуацию.