На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

НОВОСИБИРСК, 20 июл - РИА Новости. Два самолета и вертолет в сложных условиях горной местности занимаются поиском пропавшего в Два самолета и вертолет в сложных условиях горной местности занимаются поиском пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 , сообщил РИА Новости в понедельник начальник Координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.

Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля от оперативного дежурного ФКУ "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на борту шесть человек, из них два человека экипаж и четыре пассажира. Ан-2 совершил взлет из населенного пункта Кырен Республики Бурятия, точный маршрут следования не известен.

"В поисках задействовано три борта. Один вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", Ан-26 авиакомпании "ИрАэро" и Ан-2 авиакомпании "Феникс". Мы сейчас обследуем предполагаемый район, разбили его на квадраты и каждый ищет в своем квадрате, ходит галсами", - рассказал Дрегер.

Он сообщил, что обследуется в основном горная местность, где практически нет населенных пунктов.