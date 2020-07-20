https://ria.ru/20200720/1574573046.html
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
Два самолета и вертолет в сложных условиях горной местности занимаются поиском пропавшего в Бурятии самолета Ан-2, сообщил РИА Новости в понедельник начальник... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T04:33
2020-07-20T05:34
исчезновение ан-2 в бурятии
республика бурятия
ан-2
происшествия
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исчезновение ан-2 в бурятии, республика бурятия, ан-2, происшествия
НОВОСИБИРСК, 20 июл - РИА Новости.
Два самолета и вертолет в сложных условиях горной местности занимаются поиском пропавшего в Бурятии
самолета Ан-2
, сообщил РИА Новости в понедельник начальник Координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.
Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля от оперативного дежурного ФКУ "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на борту шесть человек, из них два человека экипаж и четыре пассажира. Ан-2 совершил взлет из населенного пункта Кырен Республики Бурятия, точный маршрут следования не известен.
"В поисках задействовано три борта. Один вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", Ан-26 авиакомпании "ИрАэро" и Ан-2 авиакомпании "Феникс". Мы сейчас обследуем предполагаемый район, разбили его на квадраты и каждый ищет в своем квадрате, ходит галсами", - рассказал Дрегер.
Он сообщил, что обследуется в основном горная местность, где практически нет населенных пунктов.
"Это горная местность… 500 метров между галсами для того, чтобы разглядеть. Хотя это тоже не факт, в горах можно пролететь рядом и не увидеть упавший борт", - сказал собеседник агентства отметив, что пока никаких признаков самолета не обнаружено.