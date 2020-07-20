На Чукотке потушили все лесные пожары

"С начала пожароопасного сезона 2020 года обнаружено и ликвидировано 68 лесных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила 214 819 гектаров. Из них силами ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" с участием федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана" ликвидировано 22 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 52 370 гектаров. Действующих пожаров нет", - говорится в сообщении.