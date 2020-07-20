На Чукотке потушили все лесные пожары

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Все лесные пожары потушены на Чукотке, где ранее полыхали тысячи гектаров природных территорий, сообщает департамент природных ресурсов и экологии региона.
Ранее Авиалесоохрана отправила 50 сотрудников на Чукотку для борьбы с пожарами. Режим ЧС был введен в Анадырском и Билибинском районах, позже его сняли.
"С начала пожароопасного сезона 2020 года обнаружено и ликвидировано 68 лесных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила 214 819 гектаров. Из них силами ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" с участием федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана" ликвидировано 22 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 52 370 гектаров. Действующих пожаров нет", - говорится в сообщении.
В тушении пожаров участвовали 70 человек, из них 34 работника ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов", 36 работников федерального резерва, пять воздушных судов, 13 работников федерального резерва в конце прошлой недели убыли в Москву.