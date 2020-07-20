https://ria.ru/20200720/1574572935.html
В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
Два человека, пострадавших при стрельбе в Вашингтоне, находятся в серьезном состоянии, сообщил в воскресенье журналистам глава полиции города Питер Ньюсэм. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T03:52
2020-07-20T03:52
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), сша, в мире