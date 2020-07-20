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В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
Два человека, пострадавших при стрельбе в Вашингтоне, находятся в серьезном состоянии, сообщил в воскресенье журналистам глава полиции города Питер Ньюсэм. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T03:52
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вашингтон (город), сша, в мире

В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе

03:52 20.07.2020
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© AP Photo / Mel EvansКарета скорой помощи в США
Карета скорой помощи в США
© AP Photo / Mel Evans
Карета скорой помощи в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Два человека, пострадавших при стрельбе в Вашингтоне, находятся в серьезном состоянии, сообщил в воскресенье журналистам глава полиции города Питер Ньюсэм.
"Судя по всему, это целенаправленный обстрел. В конечном счете у нас девять человек было доставлено в местные больницы. Двое из них в серьезном состоянии, один скончался, об остальных сказали, что у них огнестрельные ранения, не угрожающие жизни", - сказал он.
Его общение с прессой транслировалось в Twitter полиции.
Он пояснил, что целью стрелявших были несколько человек. Все пострадавшие – взрослые, среди них одна женщина. Полиция разыскивает трех темнокожих мужчин, которые скрылись с места происшествия на темной машине.
Карета скорой помощи, США
Вчера, 16:58
В результате стрельбы в американской Пеории пострадали 12 человек
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Вашингтон (город)СШАВ мире
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03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
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03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
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