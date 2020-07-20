В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе

"Судя по всему, это целенаправленный обстрел. В конечном счете у нас девять человек было доставлено в местные больницы. Двое из них в серьезном состоянии, один скончался, об остальных сказали, что у них огнестрельные ранения, не угрожающие жизни", - сказал он.