https://ria.ru/20200720/1574572820.html
Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
Роспотребнадзор проведет анонимное исследование по распространенности коронавируса среди людей с ВИЧ-инфекцией, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T03:40
2020-07-20T03:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор
проведет анонимное исследование по распространенности коронавируса
среди людей с ВИЧ-инфекцией, сообщается на сайте ведомства
.
"Роспотребнадзор начал всероссийское исследование по изучению влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, а также распространенности коронавирусной инфекции COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных пациентов и россиян с негативным ВИЧ-статусом", - говорится в сообщении.
Анонимное исследование проводят специалисты Роспотребнадзора совместно с неправительственной организацией "Коалиция по готовности к лечению". Результатом станет определение доли ВИЧ-инфицированных (и ВИЧ-негативных) россиян, перенесших COVID-19 или имевших ее симптомы, опыт тестирования на COVID-19, наличие рисков заражения коронавирусной инфекцией и наличие сопутствующих заболеваний.
Кроме того, изучат и влияние пандемии коронавируса на оказание медпомощи ВИЧ-инфицированным.
Организаторы исследования предлагают пройти анонимный интернет-опрос взрослым как с положительным, так и с отрицательным ВИЧ-статусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.