Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ

"Роспотребнадзор начал всероссийское исследование по изучению влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, а также распространенности коронавирусной инфекции COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных пациентов и россиян с негативным ВИЧ-статусом", - говорится в сообщении.

Анонимное исследование проводят специалисты Роспотребнадзора совместно с неправительственной организацией "Коалиция по готовности к лечению". Результатом станет определение доли ВИЧ-инфицированных (и ВИЧ-негативных) россиян, перенесших COVID-19 или имевших ее симптомы, опыт тестирования на COVID-19, наличие рисков заражения коронавирусной инфекцией и наличие сопутствующих заболеваний.

Кроме того, изучат и влияние пандемии коронавируса на оказание медпомощи ВИЧ-инфицированным.

Организаторы исследования предлагают пройти анонимный интернет-опрос взрослым как с положительным, так и с отрицательным ВИЧ-статусом.