Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574572820.html
Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
Роспотребнадзор проведет анонимное исследование по распространенности коронавируса среди людей с ВИЧ-инфекцией, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T03:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564921095_0:21:3076:1751_1400x0_80_0_0_3c1f7f22c7121236e5be0f095381ed96.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564921095_0:21:3076:1751_1400x0_80_0_0_3c1f7f22c7121236e5be0f095381ed96.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564921095_291:0:3020:2047_1400x0_80_0_0_f38c98100b36af60af0403e587657318.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564921095_632:0:2679:2047_1400x0_80_0_0_bfe7ce0176b90182da6f12eaf695d175.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ

03:40 20.07.2020
50
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЭкспресс-анализ крови
Экспресс-анализ крови
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Экспресс-анализ крови. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор проведет анонимное исследование по распространенности коронавируса среди людей с ВИЧ-инфекцией, сообщается на сайте ведомства.
"Роспотребнадзор начал всероссийское исследование по изучению влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, а также распространенности коронавирусной инфекции COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных пациентов и россиян с негативным ВИЧ-статусом", - говорится в сообщении.
Анонимное исследование проводят специалисты Роспотребнадзора совместно с неправительственной организацией "Коалиция по готовности к лечению". Результатом станет определение доли ВИЧ-инфицированных (и ВИЧ-негативных) россиян, перенесших COVID-19 или имевших ее симптомы, опыт тестирования на COVID-19, наличие рисков заражения коронавирусной инфекцией и наличие сопутствующих заболеваний.
Кроме того, изучат и влияние пандемии коронавируса на оказание медпомощи ВИЧ-инфицированным.
Организаторы исследования предлагают пройти анонимный интернет-опрос взрослым как с положительным, так и с отрицательным ВИЧ-статусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
Канье Уэст на первой встрече со своими сторонниками в качестве кандидата в президенты США
Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
Карета скорой помощи в США
В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
На Чукотке потушили все лесные пожары
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса
"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
Собака
Кинолог рассказал о моде на клички собак
Вид на Марс и Землю, открытый космос
НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
Девушка печатает на клавиатуре
Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
Зенитный ракетный комплекс С-400
Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
Учитель одной из школ
В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
Подросток за компьютером
Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
Российские рубли
Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
Посетители фитнес-клуба
Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде российских регионов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Лента новостейМолния