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"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал РБК о состоянии актера, который находится под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T03:21
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова

03:21 20.07.2020
473
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал РБК о состоянии актера, который находится под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.
По словам адвоката, актер находится в удрученном состоянии. "Ему сейчас не до новостей, он никак не может расслабиться после ДТП, до сих пор очень сильно переживает", - заявил Пашаев.
Он добавил, что Ефремов не пользуется интернетом, "новости не читает" и не принимает никакие лекарства.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Ее водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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