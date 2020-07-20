"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал РБК о состоянии актера, который находится под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.
По словам адвоката, актер находится в удрученном состоянии. "Ему сейчас не до новостей, он никак не может расслабиться после ДТП, до сих пор очень сильно переживает", - заявил Пашаев.
Он добавил, что Ефремов не пользуется интернетом, "новости не читает" и не принимает никакие лекарства.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Ее водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
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