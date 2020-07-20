Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Рынок виртуальной одежды в Рынок виртуальной одежды в России пока еще только развивается, однако уже по итогам 2020 года он начнет активно расти, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В начале июня AliExpress сообщил о старте продаж виртуальной одежды на своей интернет-площадке. Использоваться такая одежда может как в играх - для создания стильного образа игрока, так и для придания индивидуальности образу пользователя в социальных сетях: дизайнер виртуальной одежды может по рисунку создать ему эксклюзивный "лук".

Коммерческий директор по специальным категориям AliExpress Россия Сергей Гречин напомнил, что цифровая одежда пришла из игровой индустрии. "Геймеры, которые раньше покупали цифровые скины для аватаров, фильтры, мечи и стикеры исключительно в рамках видеоигры, теперь хотят выделяться яркими луками в цифровом пространстве. Оценить рынок сложно, но можно провести аналогию с мировым рынком виртуальных товаров в компьютерных играх, который оценивается в 189,76 миллиарда долларов к 2025 году", - сказал он.

Согласен с Гречиным и глава отдела исследований и разработок компании Wargaming, лидер рынка GameNet Национальной технологической инициативы Александр Зезюлин. Он добавил, что виртуальная одежда станет большим направлением и в fashion-индустрии. "Я так вижу, что цифровая одежда сейчас - это просто новый виток моды. В Second Life (виртуальный мир с элементами игр и соцсетей) продается очень много виртуальной одежды, созданной пользователями. Некоторые дизайнеры после этого свои бренды одежды запускали уже в реальном мире", - отметил эксперт.

"Виртуальная одежда станет большим направлением в игровой индустрии. Пользователи много покупают уже сейчас в конкретных играх. Просто в большинстве игр это не пользовательский контент, а предмет производства и продажи для оператора игры", - считает Зезюлин.

"Бескрайние горизонты нового рынка" также видит основатель проекта replicant.fashion, автор первого проданного цифрового костюма в России Регина Турбина. "У рынка цифровой одежды огромные перспективы, которые сейчас трудно разглядеть и оценить в полном объеме. Это скорее глобальный процесс, новый тренд, возникший на стыке развития технологий, общей токсичности и неэкологичности индустрии моды и запроса на перемены и более осознанное потребление", - полагает она.