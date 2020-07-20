Кинолог рассказал о моде на клички собак

"Несколько лет назад россияне стали активно называть своих питомцев в честь героев знаменитого сериала "Игра престолов". По улицам ходят собаки по кличке Джон Сноу, Санса, Арья. Интересно отметить, что сумасшедшая мода на сериал отразилась в "собачьем мире" ещё одной тенденцией – резко выросла мода на хаски, потому что они походят на лютоволков", - сообщил Голубев.