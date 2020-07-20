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Кинолог рассказал о моде на клички собак
Россияне в период показа сериала "Игра престолов" стали активно называть собак в честь его героев, хотя в последнее время растет количество имен из сериала... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T03:15
россия
игра престолов (сериал)
общество
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, игра престолов (сериал), общество

Кинолог рассказал о моде на клички собак

03:15 20.07.2020
93
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСобака
Собака
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Собака. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россияне в период показа сериала "Игра престолов" стали активно называть собак в честь его героев, хотя в последнее время растет количество имен из сериала "Ведьмак", рассказал РИА Новости президент РКФ Владимир Голубев.
"Несколько лет назад россияне стали активно называть своих питомцев в честь героев знаменитого сериала "Игра престолов". По улицам ходят собаки по кличке Джон Сноу, Санса, Арья. Интересно отметить, что сумасшедшая мода на сериал отразилась в "собачьем мире" ещё одной тенденцией – резко выросла мода на хаски, потому что они походят на лютоволков", - сообщил Голубев.
Но сейчас на волне популярности сериала "Ведьмак" появились такие клички, как Ведьмак, Геральт, Весемир, Ламберт и Койон, добавил Голубев.
"Хотя данные имена, конечно, не догнали по популярности клички в честь главных героев "Игры престолов", они постепенно набирают обороты. На улицах уже можно встретить 26 Геральтов и 33 Ламберта", - отметил глава кинологической федерации.
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РоссияИгра престолов (сериал)Общество
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03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
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02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
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