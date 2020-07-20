https://ria.ru/20200720/1574572682.html
Кинолог рассказал о моде на клички собак
Россияне в период показа сериала "Игра престолов" стали активно называть собак в честь его героев, хотя в последнее время растет количество имен из сериала... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T03:15
2020-07-20T03:15
россия
игра престолов (сериал)
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, игра престолов (сериал), общество
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россияне
в период показа сериала "Игра престолов
" стали активно называть собак в честь его героев, хотя в последнее время растет количество имен из сериала "Ведьмак", рассказал РИА Новости президент РКФ Владимир Голубев.
"Несколько лет назад россияне стали активно называть своих питомцев в честь героев знаменитого сериала "Игра престолов". По улицам ходят собаки по кличке Джон Сноу, Санса, Арья. Интересно отметить, что сумасшедшая мода на сериал отразилась в "собачьем мире" ещё одной тенденцией – резко выросла мода на хаски, потому что они походят на лютоволков", - сообщил Голубев.
Но сейчас на волне популярности сериала "Ведьмак" появились такие клички, как Ведьмак, Геральт, Весемир, Ламберт и Койон, добавил Голубев.
"Хотя данные имена, конечно, не догнали по популярности клички в честь главных героев "Игры престолов", они постепенно набирают обороты. На улицах уже можно встретить 26 Геральтов и 33 Ламберта", - отметил глава кинологической федерации.