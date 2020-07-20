https://ria.ru/20200720/1574572653.html
НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
Глава НАСА Джим Брайденстайн поздравил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с успешным запуском первого арабского зонда "Аль-Амаль" ("Надежда") к Марсу. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T03:09
2020-07-20T03:09
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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марс, космос - риа наука, наса, оаэ
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Глава НАСА Джим Брайденстайн
поздравил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ
) с успешным запуском первого арабского зонда "Аль-Амаль" ("Надежда") к Марсу
.
Ранее миссия Hope Mars сообщила, что ракета-носитель H-IIA с космическим зондом "Надежда", созданным инженерами ОАЭ, в 01.58 по эмиратскому времени (00.58 мск) успешно стартовала из космического центра японского острова Танэгасима. Впоследствии космический зонд "Аль-Амаль" отделился от ракеты-носителя и начал подавать сигнал.
"От имени НАСА я поздравляю наших друзей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с запуском миссии на Марс - "Надежда". Сегодняшний день стал кульминацией кропотливого труда, сосредоточенности и преданности делу, а также началом путешествия ОАЭ на Марс с конечной целью заселить Красную планету. Миссия удачно названа, поскольку она - символ вдохновения для ОАЭ, региона и мира", - говорится в сообщении Брайденстайна.
Также в Twitter свои поздравления "разместили" марсоходы Сuriosity и Perseverance.
Изначально запуск эмиратского космического зонда "Аль-Амаль" планировался на 15 июля, но несколько раз переносился из-за плохой погоды на японском острове.
Полностью сконструированный арабскими учеными и инженерами зонд, как планируется, достигнет Красной планеты в 2021 году, когда ОАЭ будут отмечать 50-летие со дня основания государства. Эмиратские власти называют это первой арабской миссией к Марсу.