НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу

"От имени НАСА я поздравляю наших друзей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с запуском миссии на Марс - "Надежда". Сегодняшний день стал кульминацией кропотливого труда, сосредоточенности и преданности делу, а также началом путешествия ОАЭ на Марс с конечной целью заселить Красную планету. Миссия удачно названа, поскольку она - символ вдохновения для ОАЭ, региона и мира", - говорится в сообщении Брайденстайна.