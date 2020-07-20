Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии

"В течение этой недели очень высокая температура на севере Якутии - на 8 градусов выше нормы. Практически в тех же районах (Верхоянск - ред.). Конечно, 38 градусов там не ожидается, но все равно будет очень высокая температура. На северо-востоке Якутии будет такая высокая температура (около 30 градусов тепла - ред.) в течение всей рабочей недели", - сообщил агентству Вильфанд.