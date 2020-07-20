Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Температура на северо-востоке Якутии, в районе полюса холода, в течение недели снова будет достигать рекордных для региона в это время года отметок в плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее в Верхоянске был зафиксирован абсолютный температурный рекорд - 38 градусов жары. После проверки специалистами Международной метеорологической организации он будет внесен в список уникальных погодных явлений.
"В течение этой недели очень высокая температура на севере Якутии - на 8 градусов выше нормы. Практически в тех же районах (Верхоянск - ред.). Конечно, 38 градусов там не ожидается, но все равно будет очень высокая температура. На северо-востоке Якутии будет такая высокая температура (около 30 градусов тепла - ред.) в течение всей рабочей недели", - сообщил агентству Вильфанд.