Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574572626.html
Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
Температура на северо-востоке Якутии, в районе полюса холода, в течение недели снова будет достигать рекордных для региона в это время года отметок в плюс 30... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T03:04
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150707/54/1507075465_0:0:2938:1653_1400x0_80_0_0_186095b08761b6b966144b18bcf0de57.jpg
https://ria.ru/20200720/1574571619.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150707/54/1507075465_0:0:2938:1653_1400x0_80_0_0_186095b08761b6b966144b18bcf0de57.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150707/54/1507075465_207:0:2938:2048_1400x0_80_0_0_0ce9d5dc39c029e8c73c6bf7162acf93.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150707/54/1507075465_564:0:2612:2048_1400x0_80_0_0_e8025ac4402a4241f8c2c2d8b1c1e834.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии

03:04 20.07.2020
93
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Температура на северо-востоке Якутии, в районе полюса холода, в течение недели снова будет достигать рекордных для региона в это время года отметок в плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее в Верхоянске был зафиксирован абсолютный температурный рекорд - 38 градусов жары. После проверки специалистами Международной метеорологической организации он будет внесен в список уникальных погодных явлений.
"В течение этой недели очень высокая температура на севере Якутии - на 8 градусов выше нормы. Практически в тех же районах (Верхоянск - ред.). Конечно, 38 градусов там не ожидается, но все равно будет очень высокая температура. На северо-востоке Якутии будет такая высокая температура (около 30 градусов тепла - ред.) в течение всей рабочей недели", - сообщил агентству Вильфанд.
Роман Вильфанд
00:33
Вильфанд предупредил о 40-градусной жаре на юге России
100002
Обсудить 0
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
Рекомендуем
Учитель одной из школ
В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
Собака
Кинолог рассказал о моде на клички собак
Вид на Марс и Землю, открытый космос
НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
Девушка печатает на клавиатуре
Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса
"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
Зенитный ракетный комплекс С-400
Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
Посетители фитнес-клуба
Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
Самолет в небе
Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
Экспресс-анализ крови
Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
Российские рубли
Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде российских регионов
Канье Уэст на первой встрече со своими сторонниками в качестве кандидата в президенты США
Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
Подросток за компьютером
Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о 40-градусной жаре на юге России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Лента новостейМолния