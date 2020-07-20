Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети

"Какая зебра спереди? Левая или правая?" – задал вопрос подписчикам автор. Публикация вызвала споры среди пользователей Сети.
Which zebra is in front?— Sarosh (@saroshlodhi) July 7, 2020
Left one or the right one? #wildlife #naturephotography #zebra #africa #masaimara #wildlifephotography pic.twitter.com/GVRErQMS1j
Большинство комментаторов предположило, что спереди на снимке именно левая зебра.
"Правая стоит сзади и идет в противоположную сторону, а левая – спереди, и смотрит в камеру", - отметил пользователь @DMRC181.
"Левая. Посмотрите на складки на шее и уши", - написала @Macgyrl64.
"Это должна быть зебра слева. Иначе тень от головы правой зебры упала бы на тело левой", - заявил @SpeedySam143.
"Левая, вы можете увидеть это по глубине резкости и фокусировке", - указал @Rory_Currin.
При этом некоторые пользователи пришли к выводу, что спереди на фотографии стоит правая зебра.
"Очень трудно, но положение ушей - это ключ к разгадке. Думаю, это правая", - предположил @AndrsValero8.
"Правая, просто посмотрите на тень", - добавил @mars_atk.