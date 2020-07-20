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Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
Фотограф дикой природы из Индии Сарош Лодхи сделал необычный снимок двух зебр, который привлек внимание интернет-пользователей. Фотография опубликована в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T02:10
индия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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индия, в мире

Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети

02:10 20.07.2020
788
© Depositphotos / VitalikRadkoПодросток за компьютером
Подросток за компьютером
© Depositphotos / VitalikRadko
Подросток за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Фотограф дикой природы из Индии Сарош Лодхи сделал необычный снимок двух зебр, который привлек внимание интернет-пользователей. Фотография опубликована в Twitter фотографа.
"Какая зебра спереди? Левая или правая?" – задал вопрос подписчикам автор. Публикация вызвала споры среди пользователей Сети.
Большинство комментаторов предположило, что спереди на снимке именно левая зебра.
"Правая стоит сзади и идет в противоположную сторону, а левая – спереди, и смотрит в камеру", - отметил пользователь @DMRC181.
"Левая. Посмотрите на складки на шее и уши", - написала @Macgyrl64.
"Это должна быть зебра слева. Иначе тень от головы правой зебры упала бы на тело левой", - заявил @SpeedySam143.
"Левая, вы можете увидеть это по глубине резкости и фокусировке", - указал @Rory_Currin.
При этом некоторые пользователи пришли к выводу, что спереди на фотографии стоит правая зебра.
"Очень трудно, но положение ушей - это ключ к разгадке. Думаю, это правая", - предположил @AndrsValero8.
"Правая, просто посмотрите на тень", - добавил @mars_atk.
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