Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети

"Какая зебра спереди? Левая или правая?" – задал вопрос подписчикам автор. Публикация вызвала споры среди пользователей Сети.

Большинство комментаторов предположило, что спереди на снимке именно левая зебра.

При этом некоторые пользователи пришли к выводу, что спереди на фотографии стоит правая зебра.