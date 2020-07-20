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В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло более чем на 23,5 тысячи, сообщает министерство... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T01:58
2020-07-20T01:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом
нового типа в Бразилии
за минувшие сутки возросло более чем на 23,5 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным бразильского минздрава, за последние 24 часа в стране зафиксировали 23 529 новых случаев заражения COVID-19 и 716 смертей. Накануне прирост новых случаев заражения составил 28,5 тысячи.
За все время распространения инфекции медики в Бразилии выявили 2 098 389 случаев заражения, скончались 79 488 пациентов с подтвержденным COVID-19. Число выздоровевших достигло 1 371 229 человек.
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.
Ранее директор программы ВОЗ
по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.