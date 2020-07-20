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В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
Один человек погиб, как минимум восемь ранены при стрельбе в Вашингтоне, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе полиции города. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T01:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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вашингтон (город), сша, в мире

В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе

01:26 20.07.2020
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© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Один человек погиб, как минимум восемь ранены при стрельбе в Вашингтоне, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе полиции города.
"У нас есть подтверждение о девятерых, доставленных в больницы. Мы все еще ждем подтверждения по точному числу получивших огнестрельные ранения. И судя по всему, один из пострадавших скончался", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все пострадавшие – взрослые. Об их состоянии пока не сообщается. Полиция разыскивает трех темнокожих мужчин, которые скрылись с места происшествия на темной машине.
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
14 июля, 10:27
В Бруклине неизвестный открыл стрельбу из машины
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Вашингтон (город)СШАВ мире
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