https://ria.ru/20200720/1574572065.html
В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
Один человек погиб, как минимум восемь ранены при стрельбе в Вашингтоне, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе полиции города. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T01:26
2020-07-20T01:26
вашингтон (город)
сша
в мире
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2
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), сша, в мире