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Авиакомпания Исландии заменит бортпроводников пилотами
Исландская авиакомпания вела переговоры с Ассоциацией бортпроводников страны (FFI) о новом долгосрочном коллективном договоре, но они закончились... РИА Новости, 20.07.2020
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, исландия

Авиакомпания Исландии заменит бортпроводников пилотами

03:20 20.07.2020
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© Depositphotos / Andrij-TerСкульптура "Солнечный странник" в Рейкьявике
Скульптура Солнечный странник в Рейкьявике
© Depositphotos / Andrij-Ter
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Исландская авиакомпания вела переговоры с Ассоциацией бортпроводников страны (FFI) о новом долгосрочном коллективном договоре, но они закончились безрезультатно, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Цель состояла в том, чтобы обеспечить конкурентоспособность компании при сохранении компенсаций и условий труда для экипажей.
Но члены исландской ассоциации бортпроводников отклонили новое коллективное соглашение, которое было согласовано и подписано между переговорными комитетами сторон.
Сейчас авиакомпания изучает другие варианты обеспечения безопасности и обслуживания на борту своих самолетов. Ответственность за эту работу придется взять на себя пилотам, но пассажирам предоставят лишь необходимый минимум сервиса, как это было с начала пандемии Covid-19.
Летчики временно возьмут на себя ответственность за безопасность и обслуживание на борту с 20 июля.
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