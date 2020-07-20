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Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Запуск к Марсу ракеты-носителя H-IIA с космическим зондом "Надежда", созданным инженерами ОАЭ, с японского острова Танэгасима состоялся, трансляция велась в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T02:36
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РИА Новости
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марс, космос - риа наука, оаэ, япония

Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии

01:13 20.07.2020 (обновлено: 02:36 20.07.2020)
285
© NASAМарс
Марс
© NASA
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Запуск к Марсу ракеты-носителя H-IIA с космическим зондом "Надежда", созданным инженерами ОАЭ, с японского острова Танэгасима состоялся, трансляция велась в Twitter миссии.
Запуск прошел в запланированное время - 20 июля в 01:58 по времени ОАЭ (00.58 мск).
"Отрыв от земли. Ракета H2A, несущая зонд "Надежда" в космос, была запущена из космического центра Танэгасима в Японии", - говорится в сообщении миссии в Twitter.
Зонд впоследствии успешно отделился от ракеты-носителя. Специалисты уже получили первый сигнал от аппарата.
Изначально запуск эмиратского космического зонда "Аль-Амаль" планировался на 15 июля, но несколько раз переносился из-за плохой погоды на японском острове.
Называемый эмиратскими властями первой арабской миссией к Марсу, полностью сконструированный арабскими учеными и инженерами зонд, как планируется, достигнет Красной планеты в 2021 году, когда ОАЭ будут отмечать 50-летие со дня основания государства.
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