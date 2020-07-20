Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Запуск к Запуск к Марсу ракеты-носителя H-IIA с космическим зондом "Надежда", созданным инженерами ОАЭ , с японского острова Танэгасима состоялся, трансляция велась в Twitter миссии.

Запуск прошел в запланированное время - 20 июля в 01:58 по времени ОАЭ (00.58 мск).

"Отрыв от земли. Ракета H2A, несущая зонд "Надежда" в космос, была запущена из космического центра Танэгасима в Японии", - говорится в сообщении миссии в Twitter.

Зонд впоследствии успешно отделился от ракеты-носителя. Специалисты уже получили первый сигнал от аппарата.

Изначально запуск эмиратского космического зонда "Аль-Амаль" планировался на 15 июля, но несколько раз переносился из-за плохой погоды на японском острове.