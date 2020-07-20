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Лукашенко ожидает от оппозиции попытку силового свержения власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в ходе кампании по выборам главы государства напоминают ему ситуацию 2010 года, когда протестующие РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T04:10
президентская кампания в белоруссии
виктор бабарико
михаил мишустин
александр лукашенко
минск
белоруссия
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РИА Новости
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353
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президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, михаил мишустин, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко ожидает от оппозиции попытку силового свержения власти

01:08 20.07.2020 (обновлено: 04:10 20.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в ходе кампании по выборам главы государства напоминают ему ситуацию 2010 года, когда протестующие попытались ворваться в дом правительства. Отрывок выступления Лукашенко опубликовал телеканал ОНТ.
По его словам, тогда было 400 агрессивных боевиков, которых силовики знали пофамильно, еще столько же человек, "которые могли там шевелиться", а остальные — зеваки, которых надо было возвращать матерям под расписки.
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"Поскольку нынешняя ситуация в каких-то деталях похожа на ту, это говорит о том, что пока вот этот вариант — свержения существующего правительства или же расшатать обстановку — остается по-прежнему актуальным.<...> Никто против нас извне нападать не будет, ситуация другая", — добавил Лукашенко.

Слухи о госпитализации Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее опровергла слухи о его госпитализации.
"Традиционное — не дождетесь", — сказала Эйсмонт на просьбу РИА Новости о комментарии в связи с распространением в ряде Telegram-каналов информации о том, что у президента Белоруссии случился гипертонический криз и он попал в больницу. В этих сообщениях также отмечается, что ухудшение самочувствия Лукашенко произошло через час после встречи в Минске с российским премьером Михаилом Мишустиным.
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"Странные вещи" на выборах

Лукашенко также пообещал рассказать Мишустину о "странных вещах", происходящих во время кампании по выборам главы Белоруссии.
"Думаю, (на встрече. — прим. ред.) один на один мы обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Я расскажу, что происходит у нас (в Белоруссии. — прим. ред.) сейчас, в электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот всякое получается, поэтому расскажу вам об этом", — заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с премьер-министром России.

Президентская кампания в Белоруссии

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, сейчас проходит период предвыборной агитации, который продлится по 8 августа включительно. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. При этом ЦИК отказал в регистрации двум претендентам – Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, однако политики и их сторонники оспорили решения ЦИК в Верховном суде.
Проходящая кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.
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