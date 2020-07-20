Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В погоне за хорошей фигурой многие прибегают к методике похудения, известной как "сушка тела". В эфире радио Sputnik спортсмен-бодибилдер, тренер Михаил Малек рассказал, как "просушиться" без вреда для здоровья.
Сушка тела - это эффективный способ, позволяющий избавиться от жировых отложений. Но попытка получить рельефные мышцы слишком быстро, может обернуться серьезными проблемами. Нельзя устраивать стресс для организма, пояснил радио Sputnik Михаил Малек.
"Сушка может нанести вред. Чем быстрее сушка, тем больше вред. Чем сушка постепеннее, тем меньше вред. Потенциально безопасной для здоровья считается потеря веса примерно полкило в неделю, максимум килограмм. Все, что больше, наносит вред организму, и это надо корректировать за счет диеты", - отметил Михаил Малек.
Он добавил, что одна из опасностей такой методики похудения – обезвоживание организма, поэтому прибегая к сушке нужно следить за состоянием водно-солевого баланса.
"Зачастую при сушке используют мочегонные препараты, это тоже для здоровья небезопасно. Практически все трагические случаи в бодибилдинге – результат употребления этих препаратов. Сейчас от этого стали отходить, избавление от лишней жидкости достигается более физиологическими методами, то есть на начальном этапе пьют больше воды и буквально в последний день воду отменяют. Примерно 25 лет назад мы две недели перед соревнованиями вообще практически ничего не пили, 200 граммов дистиллированной воды в сутки. Это нарушало водно-солевой баланс, у многих начинались судороги. При обезвоживании надо принимать препараты с минералами, чтобы это не сказывалось на сердечной мышце", - рассказал радио Sputnik Михаил Малек.
Сушка поможет сбросить лишние килограммы без вреда для здоровья, если не стремится к экстремальным результатам.
"Польза будет, если сушка не экстремальная – это значит не опускать процент жира меньше определенного количества. Условно говоря, меньше 7% – это экстрим соревновательного уровня, который для организма не очень полезен. Женщинам это грозит серьезными последствиями, начиная от проблем с кожей и волосами и заканчивая нарушением менструального цикла. А если все делать в меру, то потеря лишнего веса благотворно сказывается на организме", - уверен Михаил Малек.