Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма

"Сушка может нанести вред. Чем быстрее сушка, тем больше вред. Чем сушка постепеннее, тем меньше вред. Потенциально безопасной для здоровья считается потеря веса примерно полкило в неделю, максимум килограмм. Все, что больше, наносит вред организму, и это надо корректировать за счет диеты", - отметил Михаил Малек.

"Польза будет, если сушка не экстремальная – это значит не опускать процент жира меньше определенного количества. Условно говоря, меньше 7% – это экстрим соревновательного уровня, который для организма не очень полезен. Женщинам это грозит серьезными последствиями, начиная от проблем с кожей и волосами и заканчивая нарушением менструального цикла. А если все делать в меру, то потеря лишнего веса благотворно сказывается на организме", - уверен Михаил Малек.