https://ria.ru/20200720/1574571619.html
Вильфанд предупредил о 40-градусной жаре на юге России
Жара около 40 градусов ждет ряд южных регионов России на этой неделе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T00:33
2020-07-20T00:33
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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https://ria.ru/20200720/1574571514.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество