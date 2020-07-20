Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574571619.html
Вильфанд предупредил о 40-градусной жаре на юге России
Жара около 40 градусов ждет ряд южных регионов России на этой неделе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T00:33
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/33825/20/338252011_0:0:4896:2754_1400x0_80_0_0_f25b734448c510ccdc39189892a9592a.jpg
https://ria.ru/20200720/1574571514.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/33825/20/338252011_0:0:4896:2754_1400x0_80_0_0_f25b734448c510ccdc39189892a9592a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/33825/20/338252011_456:0:4808:3264_1400x0_80_0_0_49f38761b05e8384f3c6e37d9446269f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/33825/20/338252011_1000:0:4264:3264_1400x0_80_0_0_80767c89d82246d719f28bca01ee67aa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд предупредил о 40-градусной жаре на юге России

00:33 20.07.2020
631
© РИА НовостиРоман Вильфанд
Роман Вильфанд
© РИА Новости
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Жара около 40 градусов ждет ряд южных регионов России на этой неделе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Я бы выделил несколько регионов, где очень жаркая погода в начале недели. В Астраханской области, в Ставрополье, Ингушетии, Чеченской Республике от 40 до 42. В Северной Осетии - до 38", - сказал Вильфанд.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
00:31
Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде российских регионов
224616
Обсудить 0
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
Рекомендуем
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде российских регионов
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в России
Марс
Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Сотрудники правоохранительных органов США
В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
Посетители фитнес-клуба
Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
СП нашла 66 нарушений при исполнении бюджета в 2019 году в сфере юстиции
Зенитный ракетный комплекс С-400
Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
Российские рубли
Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
Врач надевает костюм в зеленой зоне УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В МГМУ выпишут вторую группу испытывающих вакцину от COVID-19
Фрегат Адмирал флота Касатонов
Минобороны открыло на своем сайте раздел о военно-морском параде
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
У участников испытаний российской вакцины от COVID-19 выявили антитела
Подросток за компьютером
Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Минобороны рассказали о результатах тестирования вакцины от COVID-19
Города России. Нижний Новгород
Нижегородский губернатор заявил, что "ничего ядовитого в воздухе не было"
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Лента новостейМолния