Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде российских регионов

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Температура на западе Европейской России понизится к среде на десять градусов, на пять градусов похолодает на востоке и в центре региона, а также на юге Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Завтра в Карелии прогнозируем 23-28 (градусов - ред.), а уже в среду не выше 20. В Вологодской области в понедельник 21-26, а в среду - плюс 17-20, аналогичная ситуация в Новгородской области. Сильнее всего похолодает в Калининградской области. Там сейчас 25-30, а в среду будет 17-18, на 10 градусов ниже. Все это относится к Тверской области и к Смоленской, и к Московской. Такой резкий перепад коснется западной части Европейской России", - сказал агентству Вильфанд.
Как пояснил метеоролог, связано понижение температуры с поступлением воздушных масс из Северной Атлантики.
"Первые дни следующей недели погода будет более-менее обычная. В Москве температура будет такой, какой она должна быть. Ночные температуры в центре Европейской России будут 13-15 градусов, дневные - около 20-23, может быть, на один градус меньше. В общем, нормальная погода, но покажется, что прохладно. В середине недели температура понизится еще на 1-2 градуса", - отметил метеоролог.
Он уточнил, что в восточных регионах Европейской России - в Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской областях - не будет столь резкого похолодания, ожидается 20-25 градусов. Кроме того, постепенно в Приволжском федеральном округе температура перестает быть очень высокой. К середине недели там будет наблюдаться около 27-28 градусов.
"На Урале будет уменьшаться температурная аномалия. Все-таки будет не шесть градусов выше нормы, и не почти сорок, как было в Свердловской, Челябинской областях. Сейчас будет 23-28, выше нормы на пару градусов", - сказал Вильфанд.
По оценкам метеоролога, несмотря на снижение температуры, опасность лесных пожаров на Урале остается высокой.
Вильфанд отметил, что на непродолжительное время возвращается жара на юг Западной Сибири.
"На Алтае будет около 30 градусов, даже до 35, в Новосибирской - до 33 градусов, в Кемеровской и Омской столько же. Но это только в понедельник, вторник, а в уже в среду снижение на пять градусов", - уточнил ученый.