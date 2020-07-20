Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде российских регионов

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Температура на западе Европейской России понизится к среде на десять градусов, на пять градусов похолодает на востоке и в центре региона, а также на юге Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Завтра в Карелии прогнозируем 23-28 (градусов - ред.), а уже в среду не выше 20. В Вологодской области в понедельник 21-26, а в среду - плюс 17-20, аналогичная ситуация в Новгородской области. Сильнее всего похолодает в Калининградской области. Там сейчас 25-30, а в среду будет 17-18, на 10 градусов ниже. Все это относится к Тверской области и к Смоленской, и к Московской. Такой резкий перепад коснется западной части Европейской России", - сказал агентству Вильфанд.

Как пояснил метеоролог, связано понижение температуры с поступлением воздушных масс из Северной Атлантики.

"Первые дни следующей недели погода будет более-менее обычная. В Москве температура будет такой, какой она должна быть. Ночные температуры в центре Европейской России будут 13-15 градусов, дневные - около 20-23, может быть, на один градус меньше. В общем, нормальная погода, но покажется, что прохладно. В середине недели температура понизится еще на 1-2 градуса", - отметил метеоролог.

Он уточнил, что в восточных регионах Европейской России - в Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской областях - не будет столь резкого похолодания, ожидается 20-25 градусов. Кроме того, постепенно в Приволжском федеральном округе температура перестает быть очень высокой. К середине недели там будет наблюдаться около 27-28 градусов.

"На Урале будет уменьшаться температурная аномалия. Все-таки будет не шесть градусов выше нормы, и не почти сорок, как было в Свердловской, Челябинской областях. Сейчас будет 23-28, выше нормы на пару градусов", - сказал Вильфанд.

По оценкам метеоролога, несмотря на снижение температуры, опасность лесных пожаров на Урале остается высокой.

Вильфанд отметил, что на непродолжительное время возвращается жара на юг Западной Сибири.