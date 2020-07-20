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СП нашла 66 нарушений при исполнении бюджета в 2019 году в сфере юстиции
Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минюст России и подведомственные ему Федеральная служба исполнения наказаний и Федеральная служба... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T00:29
россия
счетная палата рф
общество
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РИА Новости
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россия, счетная палата рф, общество

СП нашла 66 нарушений при исполнении бюджета в 2019 году в сфере юстиции

00:29 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минюст России и подведомственные ему Федеральная служба исполнения наказаний и Федеральная служба судебных приставов, и выявила ряд нарушений и недостатков, говорится в сообщении контрольного ведомства.
"Всего проверка выявила 66 нарушений и недостатков в сфере юстиции", - сообщает Счетная палата.
Отмечается, что Минюст в основном допускал их при составлении годовой бюджетной отчетности и ведении бухучета. Также министерство допустило нарушения в сфере государственных закупок и не обеспечило необходимый контроль за деятельностью подведомственных учреждений. Годовой отчет Минюста о выполнении госпрограммы "Юстиция" не позволяет в полной мере оценить эффективность ее реализации.
Значительная часть нарушений и недостатков у ФСИН и ФССП связана с выполнением федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы.
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
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Счетная палата: точное число обманутых дольщиков до сих пор неизвестно
В частности, ФСИН не обеспечила контроль за своевременным вводом 14 объектов капитального строительства. "Это создает значительные риски срыва выполнения задач и целей программы по улучшению условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и, соответственно, увеличения количества их обращений в Европейский суд по правам человека", - приводятся слова аудитора Счетной палаты Татьяны Блиновой.
Указывается, что ФССП при реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы на 2013-2020 годы" использовала 134,1 миллиона бюджетных рублей без достижения требуемого результата. Проверка также выявила нарушения требований к оформлению первичных учетных документов и несоблюдение законодательства о контрактной системе.
"Выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в достаточно большом объеме. В связи с этим мы направляем обращение в ФАС", - отметила Блинова.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
7 июля, 13:16
Счетная палата опубликовала данные обо всех своих проверках с 1999 года
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РоссияСчетная палата РФОбщество
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