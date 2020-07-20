В МГМУ выпишут вторую группу испытывающих вакцину от COVID-19

Врач надевает костюм в "зеленой зоне" УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Вторую группу добровольцев, принявших участие в испытании вакцины от Вторую группу добровольцев, принявших участие в испытании вакцины от коронавируса , выписывают в понедельник, 20 июля, в Сеченовском университете.

По словам директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадима Тарасова, состояние добровольцев нормальное, они хотят домой.

Вторая группа добровольцев получила вакцинацию два раза: первое введение вакцины уже вызывает иммунный ответ, а второе должно его усиливать. После обработки данных должно стать понятно, какая схема вакцинации работает лучше - однократная или двукратная.

Выписка первой группы добровольцев состоялась в среду, 15 июля.

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Испытания вакцины также проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.

В исследованиях участвовала группа абсолютно здоровых людей. В ряде случаев у участников эксперимента накопилась психологическая усталость из-за вынужденной самоизоляции и периода обсервации, когда они находились в одноместных палатах. Некоторым оказали психологическую помощь.

По словам директора Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадима Тарасова, вакцина от коронавируса создана искусственно и не содержит в себе его частей. После выписки врачи продолжат наблюдать за состоянием добровольцев. Они смогут позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, уточнила Смолярчук.

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил РИА Новости, что после завершения клинических испытаний начинается вторая фаза испытания вакцины. Она продлится до 28 июля. Результатом второй фазы станет подтверждение не только безопасности вакцины, но и ее эффективности.

Уже сейчас в центре собирают досье для регистрации вакцины. В институте надеются, что процесс регистрации вакцины от COVID продлится до 2-4 августа. Еще несколько дней займет получение разрешения на гражданский оборот в Росздравнадзоре. Гинцбург выразил надежду на поступление вакцины в гражданский оборот уже 14-15 августа. По его словам, к середине августа вторая фаза испытаний вакцины будет завершена, а гражданский оборот могут разрешить на условиях, которые фактически являются третьей фазой.

После начала использования вакцины будет вестись наблюдение, если у людей появятся какие-то побочные эффекты, Минздрав имеет право отозвать разрешение. Купить вакцину в аптеке, по словам Гинцбурга, в ближайшее время, скорее всего, не получится. Он отметил, что вакцину, скорее всего, будет выкупать и распределять по медицинским учреждениям государство. Директор центра также выразил надежду, что прививку от коронавируса россиянам будут делать бесплатно, возможно, в рамках календаря прививок – основного или по эпидемиологическим показаниям. Он подчеркнул, что прививка будет добровольной.

Переговоры о масштабировании производства ведутся с частными компаниями. Обсуждается, как можно наиболее быстро передать компаниям технологию и компоненты для производства, чтобы с начала или середины сентября они могли начать производство вакцины.

Гинцбург добавил, что у получивших первую вакцинацию добровольцев выработался иммунитет, есть антитела. В ходе второй фазы клинических испытаний они получат вторую вакцинацию. Это должно увеличить срок защиты от инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.