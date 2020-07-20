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Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в России
Сильные ливни, град и штормовой ветер придут вместе с незначительным похолоданием в центр Урала, а также на юг Тюменской, север Томской и в Кемеровскую области, РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T00:23
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в России

00:23 20.07.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сильные ливни, град и штормовой ветер придут вместе с незначительным похолоданием в центр Урала, а также на юг Тюменской, север Томской и в Кемеровскую области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В Свердловской и Челябинской областях, где было очень жарко, будут наблюдаться неблагоприятные погодные явления при прохождении фронтального раздела. Будут очень сильные дожди - с грозой, крупным градом и усилением ветра до 25-27 метров в секунду. Как только устанавливается жаркая погода, то небольшое изменение температуры приводит к обострению холодного фронта, и эти неблагоприятные явления происходят очень быстро. Конечно, это снижает пожароопасность в центре Урала, но за счет очень опасных явлений. После сильной жары всегда наступают последствия", - сказал Вильфанд.
Как уточнил Вильфанд, Курганскую область также ожидает сильный ветер, ливень и град. Такая же ситуация будет наблюдаться на самом юге Тюменской области, на севере Томской области и в Кемеровской области.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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