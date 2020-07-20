Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в России

"В Свердловской и Челябинской областях, где было очень жарко, будут наблюдаться неблагоприятные погодные явления при прохождении фронтального раздела. Будут очень сильные дожди - с грозой, крупным градом и усилением ветра до 25-27 метров в секунду. Как только устанавливается жаркая погода, то небольшое изменение температуры приводит к обострению холодного фронта, и эти неблагоприятные явления происходят очень быстро. Конечно, это снижает пожароопасность в центре Урала, но за счет очень опасных явлений. После сильной жары всегда наступают последствия", - сказал Вильфанд.